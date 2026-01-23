Σωτήρης Καλυβάτσης: Η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις
Σωτήρης Καλυβάτσης: Η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις

Είναι ένα μέσο για να αφυπνίσεις, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Σωτήρης Καλυβάτσης: Η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις
Στέλλα Μούτσιου
Για τη σάτιρα απάντησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για ένα μέσο προσβολής, αλλά για ένα μέσο αφύπνισης και διασκέδασης.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή Buongiorno ανέφερε πως το γεγονός αυτό δεν έχει αλλάξει από το παρελθόν. Παράλληλα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε για το μέλλον του και πώς σκέφτεται τον εαυτό του σε είκοσι χρόνια από τώρα.

Για τη σάτιρα, αρχικά, ο ηθοποιός τόνισε: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις. Είναι ένα μέσο για να δείξεις, να αφυπνίσεις και να διασκεδάσεις».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfvwfkqpwwe1)


Στη συνέχεια, μιλώντας για τη ζωή του στο μέλλον, δήλωσε με χιούμορ: «Δεν είμαι άνθρωπος της καριέρας. Σε 20 χρόνια, άμα είμαι ζωντανός… Άνθρωποι είμαστε, άλλωστε αυτό που επιβεβαιώνει τη ζωή μας είναι ο θάνατος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος φαντάζεστε τι τυραννία θα είχαμε;» και κατέληξε: «Σε 20 χρόνια το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στη φύση».
Στέλλα Μούτσιου

