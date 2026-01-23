Σωτήρης Καλυβάτσης: Η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις
Είναι ένα μέσο για να αφυπνίσεις, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τη σάτιρα απάντησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για ένα μέσο προσβολής, αλλά για ένα μέσο αφύπνισης και διασκέδασης.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή Buongiorno ανέφερε πως το γεγονός αυτό δεν έχει αλλάξει από το παρελθόν. Παράλληλα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε για το μέλλον του και πώς σκέφτεται τον εαυτό του σε είκοσι χρόνια από τώρα.
Για τη σάτιρα, αρχικά, ο ηθοποιός τόνισε: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις. Είναι ένα μέσο για να δείξεις, να αφυπνίσεις και να διασκεδάσεις».
Στη συνέχεια, μιλώντας για τη ζωή του στο μέλλον, δήλωσε με χιούμορ: «Δεν είμαι άνθρωπος της καριέρας. Σε 20 χρόνια, άμα είμαι ζωντανός… Άνθρωποι είμαστε, άλλωστε αυτό που επιβεβαιώνει τη ζωή μας είναι ο θάνατος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος φαντάζεστε τι τυραννία θα είχαμε;» και κατέληξε: «Σε 20 χρόνια το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στη φύση».
