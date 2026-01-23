Τιμοτέ Σαλαμέ μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου: Μοιάζει με ένα μεγάλο όνειρο
Τιμοτέ Σαλαμέ μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου: Μοιάζει με ένα μεγάλο όνειρο
Αυτή είναι η εποχή των ονείρων μου, τόνισε ο 30χρονος ηθοποιός
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην κινηματογραφική βιομηχανία, αποσπώντας την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme».
Ο 30χρονος ηθοποιός κέρδισε τον τίτλο του νεότερου ηθοποιού μετά τον Μάρλον Μπράντο που έχει βρεθεί ως υποψήφιος στη συγκεκριμένη κατηγορία τρεις φορές και σε δηλώσεις του εξομολογήθηκε πως ζει ένα όνειρο και δήλωσε ευγνώμων που αποτελεί μέρος αυτού του φιλμ.
Όπως είπε ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο The Wrap: «Νιώθω πραγματικά σουρεαλιστικά που είμαι υποψήφιος, τι μεγάλη τιμή! Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς το όραμα και το μεγάλο όνειρο που είχε ο Τζος για όλους μας. Αυτή είναι η ταινία των ονείρων μου, η εποχή των ονείρων μου και οι χαρακτήρες των ονείρων μου, και η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ την απίστευτα ταλαντούχα ομάδα μου – πραγματικά δεν θα μπορούσα να το έχω καταφέρει χωρίς κάθε έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Ευχαριστώ την Ακαδημία που με έλαβε υπόψη. Νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων και ευλογημένος που αποτελώ μέρος αυτής της συναρπαστικής στιγμής».
Ακολούθως, πρόσθεσε: «Η σημερινή ημέρα μοιάζει με ένα μεγάλο όνειρο. Τι εξαιρετική τιμή από την Ακαδημία. Οι εννέα υποψηφιότητες για μια πρωτότυπη ταινία δεν είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο. Είμαι πανευτυχής που αναγνωρίζομαι τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παραγωγός σε αυτό το πρότζεκτ και είμαι βαθιά συγκινημένος από την αναγνώριση που δίνεται στο απίστευτα σκληρά εργαζόμενο συνεργείο».
Ολοκληρώνοντας, έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον σκηνοθέτη του «Marty Supreme», Τζος Σάφντι, αλλά και στους υπολοίπους συντελεστές που με τη συνεισφορά τους οδήγησαν την ταινία στην επιτυχία. «Ο Τζος Σάφντι αξίζει πραγματικά αυτή την αναγνώριση υψηλού κύρους και η ταινία δεν θα ήταν το ακατέργαστο διαμάντι που είναι χωρίς τη σκληρή δουλειά των Ρόνι Μπρόνσταϊν, Οντέσα Α’ζιον, Γκουίνεθ Πάλτροου και ολόκληρου του καστ και του συνεργείου. Η Μιγιάκο Μπελιτζί έδωσε το 150% σε αυτό το πρότζεκτ, ενώ ο Ντάριους Κόντζι και ο Τζακ Φισκ είναι απλώς οι απόλυτοι κορυφαίοι», κατέληξε.
Η φετινή υποψηφιότητα του Τιμοτέ Σαλαμέ έφερε το όνομά του κοντά σε εκείνο του Μάρλον Μπράντο, αφού είναι πλέον ο νεότερος ηθοποιός μετά τον θρύλο του Χόλιγουντ που έχει προταθεί τρεις φορές ως υποψήφιος στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου.
Ο Μπράντο, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2004, είχε προταθεί μέχρι το 1954 —όταν ήταν 30 ετών— για τις συμμετοχές του στις ταινίες «A Streetcar Named Desire», «Viva Zapata!» και «Julius Caesar». Ο εμβληματικός ηθοποιός είχε κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ το 1955 για το On the Waterfront και στη συνέχεια έλαβε ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων και μία δεύτερη νίκη Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Νονό το 1973.
Από την άλλη, ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2018 για την ταινία «Call Me by Your Name». Εκείνη τη χρονιά, το Όσκαρ είχε απονεμηθεί στον Γκάρι Όλντμαν για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στο «Darkest Hour».
