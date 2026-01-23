Καίτη Γκρέυ: H διαθήκη δεν είναι γνήσια και δεν εκπροσωπούσε τη βούλησή της, είπε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη
Καίτη Γκρέυ: H διαθήκη δεν είναι γνήσια και δεν εκπροσωπούσε τη βούλησή της, είπε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη
Τα στοιχεία που έχω είναι πάρα πολλά, πρόσθεσε η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου
Για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ μίλησε η δικηγόρος του γιου της τραγουδίστριας Φίλιππου Ηλιάδη, τονίζοντας πως έχει πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι είναι πλαστή, διαφορετικά δεν θα τολμούσε να προχωρήσει σε αγωγή.
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου υποστήριξε συγκεκριμένα πως γραφολόγος που όρισε η ίδια, βεβαίωσε πως το έγγραφο κατά το οποίο μοναδικός κληρονόμος της τραγουδίστριας είναι ο εγγονός της Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι πλαστό, ενώ εξήγησε πως ο γιος της Καίτης Γκρέυ σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να αποκλειστεί από την κληρονομιά της.
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου είπε αναλυτικά για τη διαθήκη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: «Εμένα αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου και τα έγγραφά μου όλα μου δείχνουν ότι η διαθήκη δεν είναι γνήσια και δεν εκπροσωπούσε τη βούληση της μητέρας αυτής. Από εκεί και πέρα, τα αρμόδια δικαστήρια θα κρίνουν και αποφανθούν για το ποιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος. Είναι πάρα πολλά στοιχεία. Έχω έγγραφα που αποδεικνύουν τη βασιμότητα της αγωγής μου τα οποία θα δοθούν στο αρμόδιο δικαστήριο και όχι στον κύριο Παπαδόπουλο (δικηγόρο του Κωνσταντίνου Ηλιάδη) για να γίνεται τηλεδίκη αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι η διαθήκη είναι πλαστή, θέλω να γίνομαι σαφής. Λέω ότι η διαθήκη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, είναι πλαστή. Τα στοιχεία που έχω είναι πάρα πολλά, εκτός από τη γραφολογική εξέταση η οποία έδειξε πλαστότητα της διαθήκης. Έχει βγει η γραφολογική εξέταση. Δεν θα τολμούσα να κάνω αγωγή αν δεν είχα τη βεβαίωση του γραφολόγου ότι πρόκειται περί πλαστής διαθήκης. Για να μην μπερδεύουμε, θέλω να σας διασαφηνίσω κάτι, άλλο η προσβολή της διαθήκης λόγω πλαστότητας, και άλλο η προσβολή της διαθήκης λόγω υπάρξεως της νομίμου μοίρας. Σας λέω κάθετα και απαράβατα ότι ο Φίλιππος ο Ηλιάδης, ο πελάτης μου, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη νόμιμή του μοίρα. Και μόνο εξ' αυτού του στοιχείου, η διαθήκη θα ακυρωθεί για να λάβει τη νόμιμη δική του μοίρα».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είχε μιλήσει στην εκπομπή Super Κατερίνα και τόνιζε πως όσα λέει ο θείος του, Φίλιππος Ηλιάδης είναι ψέματα και συκοφαντίες, επισημαίνοντας πως παρουσίασε μέχρι και ψευδομάρτυρα.
Ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ είπε: «Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο γιατί υπάρχουν κάποιες καταστροφές και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέει ο θείος μου είναι ψέματα, δεν θα πετύχει κάτι με αυτό και είναι και συκοφαντίες και θα κινηθούμε νομικά όταν αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι κανονική, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Θα πρέπει να αποδείξουν όλα αυτά που ακούστηκαν στο πανελλήνιο. Σήμερα ακούστηκαν κάποια ψέματα από ψευδομάρτυρα που δεν έχει έρθει καν στο σπίτι και δεν γνωρίζει καταστάσεις ή να ακούγεται από τον δικηγόρο του ότι όταν ο Φίλιππος είχε τη δικαστική συμπαράσταση, του την άρπαξα, ενώ το δικαστήριο με έκρινε δικαστικό συμπαραστάτη, χωρίς να κάνει άσκηση γιατί κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ήθελε να πάρει τη γιαγιά από το σπίτι και να βάλει χέρι στην περιουσία. Ο κύριος Φίλιππος δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη, αυτό είναι όλο. Ο Φίλιππος δεν παρέδιδε τα κλειδιά και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του σπιτιού. Κρατούσε παράνομα ακόμα και την ταυτότητα γιαγιάς μου».
