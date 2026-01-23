Ξέσπασε ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ: Ο κύριος Φίλιππος Ηλιάδης δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη
Ξέσπασε ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ: Ο κύριος Φίλιππος Ηλιάδης δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη
Όσα λέει είναι ψέματα και συκοφαντίες, μίλησε και ψευδομάρτυρας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης
Στον Φίλιππο Ηλιάδη και όσα υποστηρίζει σχετικά με τη διαθήκη και την περιουσία της Καίτης Γκρέυ απάντησε ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης υποστηρίζοντας πως ο θείος του απλώς δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η μητέρα του δεν του άφησε τίποτα.
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την αποσφράγιση του σπιτιού της τραγουδίστριας και ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλώντας αναλυτικά για όλα όσα έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες, από τη σφράγιση του ακινήτου της Καίτης Γκρέυ, μέχρι και την προσβολή της διαθήκης της.
Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είπε εκνευρισμένος: «Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο γιατί υπάρχουν κάποιες καταστροφές και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέει ο θείος μου είναι ψέματα, δεν θα πετύχει κάτι με αυτό και είναι και συκοφαντίες και θα κινηθούμε νομικά όταν αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι κανονική, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Θα πρέπει να αποδείξουν όλα αυτά που ακούστηκαν στο πανελλήνιο. Σήμερα ακούστηκαν κάποια ψέματα από ψευδομάρτυρα που δεν έχει έρθει καν στο σπίτι και δεν γνωρίζει καταστάσεις ή να ακούγεται από τον δικηγόρο του ότι όταν ο Φίλιππος είχε τη δικαστική συμπαράσταση, του την άρπαξα, ενώ το δικαστήριο με έκρινε δικαστικό συμπαραστάτη, χωρίς να κάνει άσκηση γιατί κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ήθελε να πάρει τη γιαγιά από το σπίτι και να βάλει χέρι στην περιουσία. Ο κύριος Φίλιππος δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη, αυτό είναι όλο. Ο Φίλιππος δεν παρέδιδε τα κλειδιά και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του σπιτιού. Κρατούσε παράνομα ακόμα και την ταυτότητα γιαγιάς μου».
