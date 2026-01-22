Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Με αποκαλυπτική εμφάνιση η Χάιντι Κλουμ στο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον, δείτε φωτογραφίες
Με αποκαλυπτική εμφάνιση η Χάιντι Κλουμ στο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον, δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο αποθέωσε τη διάσημη κληρονόμο με αφορμή το ντοκιμαντέρ της
Στο προκλητικό μοτίβο που έχει συνηθίσει τους φίλους της συνέχισε η Χάιντι Κλουμ με αφορμή την παρουσία της στο ντοκιμαντέρ «Infinite Icon: A Visual Memoir» της Πάρις Χίλτον.
Το διάσημο μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με αρκετές διαφάνειες που έκρυβαν μόνο τα άκρως απαραίτητα.
«@parishilton είσαι #InfiniteIcon 💖✨ Σε ευχαριστώ που μοιράστηκε την δυνατή ιστορία σου με τον κόσμο» έγραψε η Χάιντι Κλουμ στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.
Η ίδια, μάλιστα, δημοσίευσε και ένα βίντεο με την Πάρις Χίλτον να παρακολουθεί το ντοκιμαντέρ.
Το διάσημο μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με αρκετές διαφάνειες που έκρυβαν μόνο τα άκρως απαραίτητα.
«@parishilton είσαι #InfiniteIcon 💖✨ Σε ευχαριστώ που μοιράστηκε την δυνατή ιστορία σου με τον κόσμο» έγραψε η Χάιντι Κλουμ στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.
Η ίδια, μάλιστα, δημοσίευσε και ένα βίντεο με την Πάρις Χίλτον να παρακολουθεί το ντοκιμαντέρ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα