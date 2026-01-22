Με αποκαλυπτική εμφάνιση η Χάιντι Κλουμ στο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον, δείτε φωτογραφίες
Χάιντι Κλουμ Πάρις Χίλτον

Με αποκαλυπτική εμφάνιση η Χάιντι Κλουμ στο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον, δείτε φωτογραφίες

Το μοντέλο αποθέωσε τη διάσημη κληρονόμο με αφορμή το ντοκιμαντέρ της

Με αποκαλυπτική εμφάνιση η Χάιντι Κλουμ στο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον, δείτε φωτογραφίες
Στο προκλητικό μοτίβο που έχει συνηθίσει τους φίλους της συνέχισε η Χάιντι Κλουμ με αφορμή την παρουσία της στο ντοκιμαντέρ «Infinite Icon: A Visual Memoir» της Πάρις Χίλτον.

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με αρκετές διαφάνειες που έκρυβαν μόνο τα άκρως απαραίτητα.

«@parishilton είσαι #InfiniteIcon 💖✨ Σε ευχαριστώ που μοιράστηκε την δυνατή ιστορία σου με τον κόσμο» έγραψε η Χάιντι Κλουμ στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.




Η ίδια, μάλιστα, δημοσίευσε και ένα βίντεο με την Πάρις Χίλτον να παρακολουθεί το ντοκιμαντέρ.

