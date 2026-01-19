Η Ευρυδίκη πόζαρε με τη μητέρα της στο Instagram
GALA
Ευρυδίκη Μητέρα Instagram

Η Ευρυδίκη πόζαρε με τη μητέρα της στο Instagram

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της

Η Ευρυδίκη πόζαρε με τη μητέρα της στο Instagram
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλευρό της μητέρας της πόζαρε η Ευρυδίκη, δημοσιεύοντας στη συνέχεια τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε με αφορμή τα γενέθλιά της μητέρας της. Αφού ανάρτησε την εικόνα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η τραγουδίστρια της έστειλε και δημόσια τις ευχές της. «Μανούλα μου! Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και φωτεινή, όπως η αγάπη που μας χαρίζεις κάθε μέρα. Χρόνια πολλά», έγραψε η Ευρυδίκη στη συνοδευτική λεζάντα θέλοντας να της ευχηθεί.

Δείτε τη φωτογραφία

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης