Η Ευρυδίκη πόζαρε με τη μητέρα της στο Instagram
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της
Στο πλευρό της μητέρας της πόζαρε η Ευρυδίκη, δημοσιεύοντας στη συνέχεια τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε με αφορμή τα γενέθλιά της μητέρας της. Αφού ανάρτησε την εικόνα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η τραγουδίστρια της έστειλε και δημόσια τις ευχές της. «Μανούλα μου! Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και φωτεινή, όπως η αγάπη που μας χαρίζεις κάθε μέρα. Χρόνια πολλά», έγραψε η Ευρυδίκη στη συνοδευτική λεζάντα θέλοντας να της ευχηθεί.
Δείτε τη φωτογραφία
