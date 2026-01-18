Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Γιατί οι διάσημοι επιστρέφουν στο... 2016: Το trend που έγινε viral στα social media
Γιατί οι διάσημοι επιστρέφουν στο... 2016: Το trend που έγινε viral στα social media
Δείτε νοσταλγικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι Κιμ Καρντάσιαν, Σακίρα, Ντούα Λίπα, Ντονατέλα Βερσάτσε, Μαρία Μενούνος, Δούκισσα Νομικού και Βάσια Κωσταρά
Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο το trend με το 2016, με ξένους αλλά και Έλληνες celebrities να δημοσιεύουν στα social media νοσταλγικές φωτογραφίες και βίντεο, που ξεχωρίζουν από εκείνη τη χρονιά.
Η έλευση του 2026 δεν συνοδεύτηκε μόνο από στόχους για το μέλλον, αλλά και από μια μαζική επιστροφή στο παρελθόν. Σχεδόν μόλις άλλαξε ο χρόνος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πλημμύρισαν» από αναρτήσεις που χαρακτήριζαν το 2026 ως «το νέο 2016», συνοδευόμενες από throwback φωτογραφίες και βίντεο. Το trend έχει στον πυρήνα του τη νοσταλγία και παρά το γεγονός ότι αφορά σε γεγονότα μιας δεκαετίας πριν, η τάση έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση.
Στο trend συμμετέχουν τόσο influencers όσο και celebrities, οι οποίοι μοιράζονται παλιές εικόνες, που αποκαλύπτουν απρόσμενες στιλιστικές επιλογές και εμφανίσεις τους, αλλά και μοναδικές στιγμές, που πηγαίνουν ακριβώς δέκα χρόνια πίσω.
Κιμ Καρντάσιαν
Η Κιμ Καρντάσιαν συμμετείχε στην τάση μέσω ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας: «Σου υπόσχομαι πως ό,τι κι αν σου συνέβη το 2016, το δικό μου ήταν πιο τρελό». Στο νοσταλγικό της άλμπουμ περιλαμβάνονται αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, ορισμένες χωρίς ρούχα, στιγμές με τα παιδιά της και ένα εξώφυλλο του Forbes με φωτογραφία της.
Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι συμμετείχε και εκείνη στο trend με αναρτήσεις από το παρελθόν και συγκεκριμένα από το 2016 σημειώνοντας: «1738 — το 2016 επέστρεψε, οκ». Στη δημοσίευσή της περιλαμβάνονται εικόνες της, οι περισσότερες με μαγιό, ενώ δεν λείπουν και πιο αποκαλυπικές εμφανίσεις της.
Η Χέιλι Μπίμπερ ανάρτησε μεταξύ άλλων ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται με τον σύζυγό της, Τζάστιν το 2016 να δίνουν ένα φιλί στο στόμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. «Έπρεπε απλώς να ήσουν εκεί» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Χέιλι Μπίμπερ
Αν Χάθαγουεϊ
Ντούα Λίπα
Η έλευση του 2026 δεν συνοδεύτηκε μόνο από στόχους για το μέλλον, αλλά και από μια μαζική επιστροφή στο παρελθόν. Σχεδόν μόλις άλλαξε ο χρόνος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πλημμύρισαν» από αναρτήσεις που χαρακτήριζαν το 2026 ως «το νέο 2016», συνοδευόμενες από throwback φωτογραφίες και βίντεο. Το trend έχει στον πυρήνα του τη νοσταλγία και παρά το γεγονός ότι αφορά σε γεγονότα μιας δεκαετίας πριν, η τάση έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση.
Στο trend συμμετέχουν τόσο influencers όσο και celebrities, οι οποίοι μοιράζονται παλιές εικόνες, που αποκαλύπτουν απρόσμενες στιλιστικές επιλογές και εμφανίσεις τους, αλλά και μοναδικές στιγμές, που πηγαίνουν ακριβώς δέκα χρόνια πίσω.
Ποιοι συμμετέχουν στο trend
Κιμ Καρντάσιαν
Η Κιμ Καρντάσιαν συμμετείχε στην τάση μέσω ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας: «Σου υπόσχομαι πως ό,τι κι αν σου συνέβη το 2016, το δικό μου ήταν πιο τρελό». Στο νοσταλγικό της άλμπουμ περιλαμβάνονται αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, ορισμένες χωρίς ρούχα, στιγμές με τα παιδιά της και ένα εξώφυλλο του Forbes με φωτογραφία της.
Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι συμμετείχε και εκείνη στο trend με αναρτήσεις από το παρελθόν και συγκεκριμένα από το 2016 σημειώνοντας: «1738 — το 2016 επέστρεψε, οκ». Στη δημοσίευσή της περιλαμβάνονται εικόνες της, οι περισσότερες με μαγιό, ενώ δεν λείπουν και πιο αποκαλυπικές εμφανίσεις της.
Η Χέιλι Μπίμπερ ανάρτησε μεταξύ άλλων ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται με τον σύζυγό της, Τζάστιν το 2016 να δίνουν ένα φιλί στο στόμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. «Έπρεπε απλώς να ήσουν εκεί» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Χέιλι Μπίμπερ
Αν Χάθαγουεϊ
Ντούα Λίπα
Ριάνα
Ντέμι Λοβάτο
Τζούλια Φοξ
Ντονατέλα Βερσάτσε
View this post on Instagram
Σακίρα
View this post on Instagram
Σίντι Κρόφορντ
View this post on Instagram
Το trend με το 2016 αγαπήθηκε και από Έλληνες διάσημους, με πολλά πρόσωπα να δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες τους από τη χρονιά εκείνη. Ανάμεσά τους, η Μερία Μενούνος, η Δούκισσα Νομικού, η Μαριέττα Χρουσαλά και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.
Μαρία Μενούνος
Δούκισσα Νομικού
Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Βάσια Κωσταρά
Μαριέττα Χρουσαλά
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα