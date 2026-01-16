Η Πάμελα Άντερσον εξομολογήθηκε ότι ένιωσε αηδία που βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Η Πάμελα Άντερσον εξομολογήθηκε ότι ένιωσε αηδία που βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Η διαμάχη τους ξεκίνησε μετά τη συμμετοχή του Ρόγκεν σε σειρά που εστιάζει στην ταραχώδη σχέση της με τον Τόμι Λι
Αηδία και δυσφορία ένιωσε η Πάμελα Άντερσον βλέποντας τον Σεθ Ρόγκεν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Η διαμάχη τους ξεκίνησε μετά τη συμμετοχή του ηθοποιού και παραγωγού στη σειρά «Pam & Tommy» του 2022, η οποία εστιάζει στην ταραχώδη σχέση της σταρ με τον Τόμι Λι και το πώς το «sex tape τους έγινε δημόσιο».
Η 58χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή του Άντι Κόεν ότι έφυγε αμέσως μετά την παρουσίαση του βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία στην κινηματογραφική ταινία, το οποίο απονεμήθηκε στη Ρόουζ Μπερν, και πήγε κατευθείαν για ύπνο, ειδικά αφού είδε τον Ρόγκεν ανάμεσα στο κοινό.
«Ο Σεθ Ρόγκεν... έκανε το "Pam & Tommy" χωρίς να μου μιλήσει. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει τηλεοπτική σειρά από τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου;», ανέφερε η Άντερσον. «Ήταν στο pit των Χρυσών Σφαιρών. Ήμασταν κοντά. Ένιωσα ότι δεν είμαι ασήμαντη εδώ. Ένιωσα περίεργα γι' αυτό», συνέχισε η Άντερσον για τον Ρόγκεν.
«Ήμουν πολύ απασχολημένη με τη δουλειά. Έχω κάνει πέντε ταινίες τον τελευταίο χρόνο. Απλώς ένιωσα αηδία. Αλλά τελικά, ελπίζω ότι κάποια στιγμή ίσως επικοινωνήσει μαζί μου και μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι ότι αυτό έχει τόση σημασία», συμπλήρωσε.
Ο Κόεν παρατήρησε ότι μια συγγνώμη από τον Ρόγκεν θα μπορούσε να «σημαίνει κάτι» για εκείνη, ωστόσο η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να έχει περίπλοκα συναισθήματα για την υπόθεση. «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, θεωρούν ότι είσαι “ελεύθερο θήραμα”. Λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Όμως τα πιο σκοτεινά, βαθιά μυστικά σου ή οι τραγωδίες της ζωής σου δεν θα έπρεπε να αποτελούν υλικό για μια τηλεοπτική σειρά. Αυτό με εκνεύρισε λίγο», εξήγησε.
Σημείωσε επίσης ότι την πόνεσε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η σειρά παρουσίαζε «τη χειρότερη περίοδο της ζωής μου». Ο Κόεν συμφώνησε και τη ρώτησε ποια ήταν η πρώτη της παρόρμηση όταν είδε ξανά τον Ρόγκεν: να του ρίξει «ένα δολοφονικό βλέμμα» ή να κοιτάξει αλλού. «Είναι τόσο άβολο να βρίσκεσαι εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς», είπε η Άντερσον. «Πολλοί από αυτούς είναι ακόμη από τα χρόνια του Μαλιμπού, οπότε ποτέ δεν ένιωσα ότι ανήκω πραγματικά σε αυτούς τους χώρους. Νιώθω άβολα».
«Δεν πήγα κατευθείαν πάνω του, αλλά στο μυαλό μου το έκανα. Και του είπα ξεκάθαρα πώς ένιωθα. Έτσι κάθομαι στη θέση μου και απλώς… ξέρεις», είπε, κάνοντας ότι του ρίχνει ένα σκληρό βλέμμα. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα αφήσει το θέμα να την επηρεάσει και ότι «όλα είναι καλά», προσθέτοντας: «Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο».
Η Άντερσον έχει δηλώσει στο ντοκιμαντέρ Pamela, A Love Story ότι πίστευε πως οι παραγωγοί του Pam & Tommy, ανάμεσά τους και ο Ρόγκεν, «θα έπρεπε να είχαν ζητήσει την άδειά μου» πριν προχωρήσουν στη σειρά, καθώς «κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι περνούσαμε εκείνη την περίοδο».
Το 2023 είχε πει στο Entertainment Tonight ότι δεν είχε καμία διάθεση να παρακολουθήσει τη σειρά για τη ζωή της και μεταξύ άλλων αναφέρεται στη σχέση της με τον Τόμι Λι και το σκάνδαλο του 1995 με το sex tape. «Δεν έχω καμία επιθυμία να το δω. Δεν είδα ποτέ την ταινία και δεν πρόκειται να δω αυτήν», είχε ξεκαθαρίσει στο ντοκιμαντέρ της.
Η 58χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή του Άντι Κόεν ότι έφυγε αμέσως μετά την παρουσίαση του βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία στην κινηματογραφική ταινία, το οποίο απονεμήθηκε στη Ρόουζ Μπερν, και πήγε κατευθείαν για ύπνο, ειδικά αφού είδε τον Ρόγκεν ανάμεσα στο κοινό.
«Ο Σεθ Ρόγκεν... έκανε το "Pam & Tommy" χωρίς να μου μιλήσει. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει τηλεοπτική σειρά από τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου;», ανέφερε η Άντερσον. «Ήταν στο pit των Χρυσών Σφαιρών. Ήμασταν κοντά. Ένιωσα ότι δεν είμαι ασήμαντη εδώ. Ένιωσα περίεργα γι' αυτό», συνέχισε η Άντερσον για τον Ρόγκεν.
«Ήμουν πολύ απασχολημένη με τη δουλειά. Έχω κάνει πέντε ταινίες τον τελευταίο χρόνο. Απλώς ένιωσα αηδία. Αλλά τελικά, ελπίζω ότι κάποια στιγμή ίσως επικοινωνήσει μαζί μου και μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι ότι αυτό έχει τόση σημασία», συμπλήρωσε.
Ο Κόεν παρατήρησε ότι μια συγγνώμη από τον Ρόγκεν θα μπορούσε να «σημαίνει κάτι» για εκείνη, ωστόσο η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να έχει περίπλοκα συναισθήματα για την υπόθεση. «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, θεωρούν ότι είσαι “ελεύθερο θήραμα”. Λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Όμως τα πιο σκοτεινά, βαθιά μυστικά σου ή οι τραγωδίες της ζωής σου δεν θα έπρεπε να αποτελούν υλικό για μια τηλεοπτική σειρά. Αυτό με εκνεύρισε λίγο», εξήγησε.
Pamela Anderson 'Felt Yucky' Sitting Near Seth Rogen at Golden Globes and Demands Apology Over 'Pam & Tommy': That Series 'Pissed Me Off' https://t.co/hsL2J97l8V— Variety (@Variety) January 15, 2026
«Δεν πήγα κατευθείαν πάνω του, αλλά στο μυαλό μου το έκανα. Και του είπα ξεκάθαρα πώς ένιωθα. Έτσι κάθομαι στη θέση μου και απλώς… ξέρεις», είπε, κάνοντας ότι του ρίχνει ένα σκληρό βλέμμα. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα αφήσει το θέμα να την επηρεάσει και ότι «όλα είναι καλά», προσθέτοντας: «Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο».
Η Άντερσον έχει δηλώσει στο ντοκιμαντέρ Pamela, A Love Story ότι πίστευε πως οι παραγωγοί του Pam & Tommy, ανάμεσά τους και ο Ρόγκεν, «θα έπρεπε να είχαν ζητήσει την άδειά μου» πριν προχωρήσουν στη σειρά, καθώς «κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι περνούσαμε εκείνη την περίοδο».
Το 2023 είχε πει στο Entertainment Tonight ότι δεν είχε καμία διάθεση να παρακολουθήσει τη σειρά για τη ζωή της και μεταξύ άλλων αναφέρεται στη σχέση της με τον Τόμι Λι και το σκάνδαλο του 1995 με το sex tape. «Δεν έχω καμία επιθυμία να το δω. Δεν είδα ποτέ την ταινία και δεν πρόκειται να δω αυτήν», είχε ξεκαθαρίσει στο ντοκιμαντέρ της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα