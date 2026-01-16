Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πάμελα Άντερσον για Τόμι Λι: Μου λείπει, δεν έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό
Η 58χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να κρατήσει επαφή με τον πρώην σύζυγό της, αλλά έχουν απομακρυνθεί
Τη σημερινή της σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, περιέγραψε η Πάμελα Άντερσον, λέγοντας ότι έχει καιρό να μιλήσει μαζί του, παρότι προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει επαφή. Η 58χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή του Άντι Κοέν και ανέφερε ότι «προσπάθησα να μείνω σε επαφή» με τον μουσικό τα τελευταία χρόνια, όμως «δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και πολύ καιρό».
Η Άντερσον πρόσθεσε ότι θα ήθελε να είχαν «καλύτερη σχέση» και, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως αυτό θα ήταν πιο πιθανό, αν ο Τόμι Λι δεν είχε παντρευτεί τη Μπρίτανι Φέρλαν, απάντησε: «Νομίζω πως ναι».
Στη συνέχεια σχολίασε τη στάση του πρώην συζύγου της απέναντι στον γάμο του, λέγοντας: «Απλώς πιστεύω ότι είναι πραγματικά ρομαντικός. Είναι πολύ αφοσιωμένος στη σύζυγό του και νομίζω ότι απλώς δεν θέλει να προκαλέσει αναταράξεις ή ίσως, δεν ξέρω, αλλά δεν μου αρέσει» και κατέληξε με μια προσωπική παραδοχή: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και πολύ καιρό. Μου λείπει».
Η ηθοποιός σημείωσε ακόμη ότι οι δυο τους θα είναι «πάντα δεμένοι με κάποιον τρόπο», καθώς έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Μπράντον Τόμας, 29 ετών, και τον Ντίλαν Τζάγκερ, 28 ετών. Η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμι Λι ήταν παντρεμένοι από το 1995 έως το 1998.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
