Σοφία Αρβανίτη: Ήμουν δυστυχισμένη, η μητέρα μου μου έλεγε «πώς είσαι έτσι;»
Σοφία Αρβανίτη: Ήμουν δυστυχισμένη, η μητέρα μου μου έλεγε «πώς είσαι έτσι;»
Η τραγουδίστρια μίλησε για τις ανασφάλειες που είχε τη δεκαετία του 1990
Για τις ανασφάλειες που απέκτησε εξαιτίας της μητέρας της μίλησε η Σοφία Αρβανίτη, εξηγώντας πως τη δεκαετία του 1990 ήταν δυστυχισμένη λόγω αυτών.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η μητέρα της συνεχώς της έκανε σχόλια για τα κιλά της, για τη φωνή της, αλλά και για την εικόνα της γενικότερα, με αποτέλεσμα να μην έχει την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν.
Η Σοφία Αρβανίτη είπε για τη σχέση της με τη μητέρα της: «Το '90 ήμουν δυστυχισμένη, τώρα είμαι ευτυχισμένη, την τελευταία δεκαετία. Είχα πολλή ανασφάλεια, πίστευα ότι δεν έχω τόσο καλή φωνή ή ότι δεν είμαι αρκετά όμορφη και αδύνατη, όσο οι άλλες τραγουδίστριες. Είχα ανασφάλειες, γιατί είχα μια μάνα που έλεγε "Πώς είσαι έτσι; Βάψου, πάχυνες, αδυνάτισες". Είχα μονίμως αυτό. Δεν μπορούσα να πετύχω τη σωστή ισορροπία και έτσι δεν είχα την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένα παιδί για να πατάει κάπου».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfpt86ot3uyp)
Για τη στάση των γονιών της απέναντι στην επιλογή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, δήλωσε: «Για τους γονείς μου δεν ήταν ποτέ τιμή να έχει καλλιτεχνικές δραστηριότητες το παιδί. “Πρόσεξε μην σε βγάλουν στο κλαρί”, τέτοιες συζητήσεις έπεφταν στο τραπέζι».
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η μητέρα της συνεχώς της έκανε σχόλια για τα κιλά της, για τη φωνή της, αλλά και για την εικόνα της γενικότερα, με αποτέλεσμα να μην έχει την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν.
Η Σοφία Αρβανίτη είπε για τη σχέση της με τη μητέρα της: «Το '90 ήμουν δυστυχισμένη, τώρα είμαι ευτυχισμένη, την τελευταία δεκαετία. Είχα πολλή ανασφάλεια, πίστευα ότι δεν έχω τόσο καλή φωνή ή ότι δεν είμαι αρκετά όμορφη και αδύνατη, όσο οι άλλες τραγουδίστριες. Είχα ανασφάλειες, γιατί είχα μια μάνα που έλεγε "Πώς είσαι έτσι; Βάψου, πάχυνες, αδυνάτισες". Είχα μονίμως αυτό. Δεν μπορούσα να πετύχω τη σωστή ισορροπία και έτσι δεν είχα την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένα παιδί για να πατάει κάπου».
Δείτε το βίντεο
Για τη στάση των γονιών της απέναντι στην επιλογή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, δήλωσε: «Για τους γονείς μου δεν ήταν ποτέ τιμή να έχει καλλιτεχνικές δραστηριότητες το παιδί. “Πρόσεξε μην σε βγάλουν στο κλαρί”, τέτοιες συζητήσεις έπεφταν στο τραπέζι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα