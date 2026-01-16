Eurovision 2026: Το Σαββατοκύριακο σε πρώτη μετάδοση τα 28 υποψήφια τραγούδια της Ελλάδας
Eurovision 2026: Το Σαββατοκύριακο σε πρώτη μετάδοση τα 28 υποψήφια τραγούδια της Ελλάδας
Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 θα παρουσιαστούν ολόκληρα τα κομμάτια των δύο ημιτελικών
Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, θα παρουσιαστούν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00.
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδίδονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.
Όλες οι συμμετοχές, όλα τα όνειρα των 28 υποψηφίων, σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.
Αμέσως μετά τη μετάδοση, τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.
