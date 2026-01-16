Eurovision 2026: Το Σαββατοκύριακο σε πρώτη μετάδοση τα 28 υποψήφια τραγούδια της Ελλάδας
GALA
Eurovision Eurovision 2026

Eurovision 2026: Το Σαββατοκύριακο σε πρώτη μετάδοση τα 28 υποψήφια τραγούδια της Ελλάδας

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 θα παρουσιαστούν ολόκληρα τα κομμάτια των δύο ημιτελικών

Eurovision 2026: Το Σαββατοκύριακο σε πρώτη μετάδοση τα 28 υποψήφια τραγούδια της Ελλάδας
Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, θα παρουσιαστούν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδίδονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Όλες οι συμμετοχές, όλα τα όνειρα των 28 υποψηφίων, σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Αμέσως μετά τη μετάδοση, τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης