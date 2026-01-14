Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Το φαινόμενο Manos: Πώς ο πρώτος Έλληνας YouTuber κατάφερε να κατακτήσει και την κορυφή του Spotify
Ο Manos, ο πρώτος Έλληνας YouTuber, επιστρέφει στο προσκήνιο αυτή τη φορά όχι με ένα βίντεο, αλλά μέσα από τη μουσική
Από ένα σχολικό βίντεο γυρισμένο για πλάκα πριν από 13 χρόνια μέχρι την κορυφή του Spotify Ελλάδας, η διαδρομή του Manos μοιάζει με χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ψηφιακή δημιουργία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κανάλι στο YouTube. Ο Manos, ο πρώτος Έλληνας YouTuber, επιστρέφει στο προσκήνιο αυτή τη φορά όχι με ένα ακόμη βίντεο, αλλά μέσα από τη μουσική.
Η πρώτη του εμφάνιση στο YouTube έγινε με το βίντεο «Τα 3 συνηθέστερα πράγματα που κάνουμε στην τάξη!», ένα σκετς που αποτύπωνε με απλό και άμεσο χιούμορ τη σχολική καθημερινότητα. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτούργησε ως βάση για μια σειρά βίντεο με σχολική θεματολογία, τα οποία τον έκαναν ευρύτερα γνωστό στα πρώτα χρόνια της ελληνικής YouTube κοινότητας.
Καθώς μεγάλωνε, το περιεχόμενό του εξελίχθηκε. Τα βίντεο για το σχολείο έδωσαν τη θέση τους σε πιο σύνθετα χιουμοριστικά κλιπ, συγκρίσεις σπιτικού φαγητού με fast food, life hacks, αλλά και αυτοσαρκασμό. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ίδιος δεν δίστασε να σατιρίσει ακόμη και το βάρος του, ενσωματώνοντας την προσωπική του εικόνα στο χιούμορ του καναλιού του, κάτι που ενίσχυσε τη σχέση ειλικρίνειας με τους θεατές του.
Σήμερα, ο Manos μετρά 1,65 εκατομμύρια subscribers στο YouTube και θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα ταλαντούχος δημιουργός, ενώ επιμελείται μόνος του το μοντάζ και τη συνολική παραγωγή των βίντεό του. Η πορεία του, ωστόσο, είχε και παύσεις. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε πλήρως από την πλατφόρμα, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Η επιστροφή του ήρθε μετά από 15 μήνες απουσίας και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2023. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένος, μιλώντας ανοιχτά για την αλλαγή στον τρόπο ζωής του και την υιοθέτηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, σηματοδοτώντας μια νέα προσωπική και ακόμα πιο δημιουργική φάση.
Λίγες ημέρες πριν, ο Manos έκανε ένα ακόμη βήμα που αιφνιδίασε πολλούς. Κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Baby», το οποίο ανέβηκε άμεσα στην κορυφή του Spotify στην Ελλάδα.
Όπως δήλωσε, το τραγούδι δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, χωρίς χρήματα, από το δωμάτιο του σπιτιού του και χωρίς καμία υποστήριξη από δισκογραφική εταιρία.
Παράλληλα, το «Baby» γνωρίζει μεγάλη αναπαραγωγή στο TikTok, όπου χρησιμοποιείται μαζικά σε βίντεο χρηστών, ενισχύοντας τη δυναμική του τραγουδιού και διευρύνοντας την απήχησή του πέρα από τις πλατφόρμες streaming.
