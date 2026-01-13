Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Είναι ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης
Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά, τόνισε η παρουσιάστρια μιλώντας για τον σύντροφό της
Ως έναν αληθινό κύριο και σταθερό άνθρωπο, που της εμπνέει ασφάλεια και αισιοδοξία, περιέγραψε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Περιγράφοντας τη σχέση της με τον επιχειρηματία, η Κύπρια παρουσιάστρια μοιράστηκε ότι ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζει σε εκείνον είναι ο τρόπος με τον οποίο στέκεται απέναντι στις δυσκολίες και τα προβλήματα.
Μιλώντας για τον σύντροφό της στο Down Town Κύπρου, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα».
Παράλληλα, η παρουσιάστρια τόνισε ότι ο επιχειρηματίας έχει την ικανότητα να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, χωρίς να πτοείται. «Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», πρόσθεσε.
