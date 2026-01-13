Victoria Anastasia: Η πρόκριση στον ελληνικό τελικό της Eurovision και η εμφάνιση σε ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ

Μιλώντας για τη σχέση της με τη μουσική, είπε: «Η μουσική λειτουργεί ως θεραπεία για μένα. Θέλω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Είναι τόσο όμορφο, όταν κάποιος συνδέεται με ένα τραγούδι».

Victoria Anastasia διεκδικεί με το τραγούδιτην εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision . Η νεαρή τραγουδίστρια περιέγραψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, διευκρινίζοντας πως δεν περίμενε ότι θα προκριθεί, ενώ θυμήθηκε και την εμφάνισή της σε ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ.«Ήταν τελείως απρόσμενο. Δεν το περίμενα. Κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Και λέω ''τι είναι αυτό; Ποιος με παίρνει;''. Σοκαρίστηκα, έκλαψα και ούρλιαξα. Ήμουν ενθουσιασμένη. Είναι τιμή μου», αφηγήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι προκρίθηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision.Αναφερόμενη στην καταγωγή της, η Victoria Anastasia σημείωσε: «Ο πατέρας μου είναι από τη Λευκάδα. Είναι τραγουδιστής. Η μαμά μου είναι από την Πολωνία. Γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη. Εγώ γεννήθηκα εκεί και ζω στην Αστόρια».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ξεκαθάρισε ότι δεν έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι αποκλειστικά για τη Eurovision. «Αυτό το τραγούδι έχει ελληνικό χρώμα. Είναι χαρούμενο, αλλά έχει και πάθος. Το έγραψα για το πάθος που έχεις, όταν γνωρίζεις κάποιον που σου αρέσει πάρα πολύ. Είχα γράψει τραγούδι και μετά προέκυψε η ευκαιρία για τη Eurovision. Σκέφτηκα ''Είναι τέλειο'' και το κατέθεσα», επισήμανε.'Όσον αφορά στο αν θα ήθελε να εγκατασταθεί κάποια στιγμή μόνιμα στην Ελλάδα, η Victoria Anastasia δήλωσε: «Το όνειρό μου ήταν να μείνω για πάντα στην Ελλάδα, οπότε αυτή είναι μία καλή ευκαιρία. Αγαπώ την Ελλάδα. Όλα είναι υπέροχα, ο πολιτισμός, η ιστορία, οι άνθρωποι. Είμαι πολύ τυχερή που οι γονείς μου με έβαλαν στην κουλτούρα της Ελλάδας».Τέλος, ρωτήθηκε και για την εμφάνισή της στην ταινία Marry Me με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Όουεν Ουίλσον, με την ίδια να μεταφέρει τις εντυπώσεις της: «Έκανα οντισιόν. Ήταν τόσο ωραία να είμαι με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Όουεν Ουίλσον. Είχα την ευκαιρία να τη συναντήσω για λίγο. Είναι υπέροχη, πανέμορφη».