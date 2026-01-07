Evangelia για Eurovision: Είμαι σίγουρη για το τραγούδι μου φέτος, πέρυσι έτσι ήταν να γίνει, δεν θα άλλαζα τίποτα
Το τραγούδι το αγαπώ, το κάνω για μένα, για τη γιαγιά μου, για την παρέα μου, είπε η τραγουδίστρια
Για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 μίλησε η Evangelia, η οποία για δεύτερη χρονιά διεκδικεί τη θέση της εκπροσώπου της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και δήλωσε πως είναι σίγουρη για το τραγούδι της και φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από πέρυσι που έχασε από την Κλαυδία.
Η Evangelia είπε σχετικά με το τραγούδι «Παρέα» με το οποίο συμμετέχει φέτος: «Εγώ είμαι σίγουρη για το τραγούδι μου και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να απολαύσω όλη τη διαδικασία. Την έχω ξαναπεράσει, οπότε μπορώ να δώσω και συμβουλές στα άλλα παιδιά. Go with the flow. Δηλαδή απλώς κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για το τραγούδι και την παρουσίαση και ό,τι μπορείς να κοντρολάρεις εσύ. Από εκεί και πέρα, είναι το σύμπαν, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος».
Αναφορικά με όσα συνέβησαν πέρυσι και την ήττα της από την Κλαυδία, επισήμανε: «Σίγουρα έχω μάθει πολλά και δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί έγινε κι έτσι ήταν να γίνει. Αλλά παίρνοντας και τα μαθήματα, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαι απλώς πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Έχω πάρει και περισσότερη εμπειρία γενικά στη σκηνή, όλο το καλοκαίρι έχουμε κάνει διάφορα, αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση ότι ήρθα, αυτό το τραγούδι το αγαπώ, το κάνω για μένα, για τη γιαγιά μου, για την παρέα μου. Δηλαδή αυτό, και για να το απολαύσω. Απλώς να περάσουμε καλά».
Δείτε το βίντεο
Η Evangelia έπειτα μίλησε με περισσότερες λεπτομέρειες για την προετοιμασία του τραγουδιού της: «Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να ξαναπαρουσιάσω τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το λατρεύω με όλη μου την ψυχή. Ήμασταν στο στούντιο, γράφαμε γενικά για το δίσκο μου και τελευταία περίσσευαν 30 λεπτά. Και λέμε "Ξέρεις τι; Πριν πάμε να φάμε, ας παίξουμε λίγο κιθάρα, έτσι λίγο έτσι για την πλάκα" και βγήκε αυτή η ιδέα. Και την αφήσαμε έτσι μόνο στο κινητό, ξέρεις που πατήσαμε record, και μετά τρώγαμε εκεί και λέμε "Ρε παιδιά, μήπως πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το τραγούδι; Μήπως ήταν ωραίο;". Και το τελειώσαμε και πάλι δεν σκεφτόμασταν Eurovision, αλλά σιγά σιγά έτσι όπως γινόταν λέμε ότι τελικά το βρήκαμε το τραγούδι», δήλωσε.
