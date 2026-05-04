Ειρωνείες Ανδρουλάκη: Τον Καστανίδη τον διέγραψαν Ανδρέας και Σημίτης - «Δεν ντρέπεσαι;» η απάντηση του πρώην υπουργού
«Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω τη συγκλονιστική μάχη για να έρθει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο κ. Ανδρουλάκης» είπε ο πρώην υπουργός
Δηλητηριώδη καρφιά αντάλλαξαν από τον τηλεοπτικό «αέρα» ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο παραιτηθείς από το ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, για τα όσα του καταλόγισε ο πρώην υπουργός, επετέθη στον κ. Καστανίδη λέγοντας πως είναι ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης» για να προσθέσει ειρωνικά: «Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».
Επίσης για το θέμα της απαγόρευσης καθόδου στα ψηφοδέλτια βουλευτών που έχουν συμπληρώσει 20ετία, ο κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
«Πριν από έναν μήνα, πήραμε μια απόφαση, σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Και το κάναμε αυτό και για τον κ. Καστανίδη. Και αφορά πάρα πολλούς, αφορά κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίχοντας πως «προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια». Είπε πως «δεν έχω προσωπικά με κανέναν» και πρόσθεσε: «Δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο κ. Καστανίδης, ήρθε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».
Απαντώντας ο κ. Καστανίδης στο Action24 και στους Σεραφείμ Κοτρώτσο και Φώφη Γιωτάκη, εξερράγη: «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με διέγραψε ο Σημίτης; Δεν με απέπεμψε, παραιτήθηκα. Το 1997 παραιτήθηκα με σκληρή δήλωση από υπουργός Μεταφορών». Όπως αποκάλυψε μάλιστα η παραίτησή του ήρθε επειδή «η κυβέρνηση Σημίτη παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στις προμήθειες δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης επιτροπής υπό τον Αριστόβουλο Μάνεση, έκανε πίσω».
«Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω συγκλονιστική μάχη για να έρθει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο κ. Ανδρουλάκης» πρόσθεσε ιοβόλα ο κ. Καστανίδης για να προσθέσει ότι πίσω από την παραίτησή του δεν κρύβεται καμία επαφή με πρόσωπα ή με κόμματα».
Επιπλέον ο κ. Καστανίδης εγκάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη ότι στενοί του συνεργάτες του ανά την χώρα, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και μέλης της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, συνεργάζονται με τη δεξιά σε δήμους, επιμελητήρια κλπ.
