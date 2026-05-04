Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο στο Instagram
Η σχέση της 28χρονης ηθοποιού με τον 44χρονο μάνατζερ έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο
Τις πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν, δημοσίευσε στο Instagram η Σίντνεϊ Σουίνι. Το ζευγάρι μετρά οκτώ περίπου μήνες σχέσης.
Συγκεκριμένα, η 28χρονη ηθοποιός ανάρτησε στον λογαριασμό της ένα carousel με στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο μουσικό φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν μία φωτογραφία στην οποία ο 44χρονος μάνατζερ κρατά κοντά του τη Σουίνι, καθώς ποζάρουν μαζί με πλήθος κόσμου γύρω τους, λήψεις από photo booth, όπου οι δυο τους κάνουν αστείες γκριμάτσες, αλλά και ένα στιγμιότυπο με την ηθοποιό να έχει σκαρφαλώσει στους ώμους του Μπράουν κατά τη διάρκεια συναυλίας που παρακολούθησαν.
Η ανάρτηση της Σουίνι έρχεται δύο περίπου εβδομάδες, αφότου ο Μπράουν επισημοποίησε τη σχέση τους στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή ασπρόμαυρη φωτογραφίας τους.
Η Σουίνι και ο Μπράουν άρχισαν να βγαίνουν τον Σεπτέμβριο του 2025, έχοντας γνωριστεί στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία το καλοκαίρι. Οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες, καθώς έφευγαν από μια γκαλερί μαζί με φίλους τους, πυροδοτώντας τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους. Πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE τους επόμενους μήνες ότι τα πράγματα γίνονταν σοβαρά.
«Ο Σκούτερ και η Σίντνεϊ είναι πολύ καλά μαζί και τα πράγματα ανάμεσά τους πηγαίνουν εξαιρετικά. Έχουν σχέση και τα πράγματα είναι σοβαρά», είχε αναφέρει η πηγή. Ο Μπράουν υπήρξε παντρεμένος από το 2014 μέχρι το 2021, ενώ έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του. Από την άλλη, η Σουίνι έβαλε τέλος στο αρραβώνα της με τον επιχειρηματία Τζόναθαν Νταβίνο τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια σχέσης.
