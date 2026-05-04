Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον: Τη λατρεύω
Το φιλμ «Michael» έχει δεχθεί κριτική επειδή δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε την ταινία «Michael» αφού πολλοί επέκριναν την παράλειψη των ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του ποπ σταρ. Η κριτική τους «δεν ταιριάζει στο χρονοδιάγραμμα της ταινίας» επισήμανε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός.
Το φιλμ που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα του Μάικλ Τζάκσον, ακολουθεί τον θρυλικό τραγουδιστή από τα πρώτα του χρόνια στους Jackson 5 έως την εποχή που κατάκτησε την κορυφή το 1988, όταν βρισκόταν σε περιοδεία για το άλμπουμ «Bad».
Η επιλογή να ολοκληρωθεί η ιστορία σε αυτό το στάδιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η ταινία δεν ασχολείται με τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που έγιναν εναντίον του πριν από τον θάνατό του το 2009 και αντίθετα τους αφήνει εντελώς έξω.
«Έχω δει το "Michael" δύο φορές. Το λατρεύω», δήλωσε ο Λι στη Λόρα Κόουτς του CNN. «Πρώτα απ' όλα, αν είσαι κριτικός κινηματογράφου και παραπονιέσαι για όλα αυτά τα άλλα πράγματα, η ταινία τελειώνει το 1988. Και αυτά για τα οποία μιλάς, οι κατηγορίες, συνέβησαν [αργότερα]. Άρα ασκείς κριτική στην ταινία για κάτι που θέλεις να έχει, αλλά δεν λειτουργεί στο χρονοδιάγραμμα της ταινίας», τόνισε. «Αλλά εμφανίστηκαν άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έδειξαν την αγάπη τους», πρόσθεσε.
Η βιογραφική ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους την περασμένη εβδομάδα, έχει ως πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζάκσον, Τζάαφαρ Τζάκσον, μαζί με τον Κόλμαν Ντομίνγκο ως τον πατέρα του, Τζο Τζάκσον και τη Νία Λονγκ ως τη μητέρα του, Κάθριν.
Φωτογραφία: Shutterstock
Spike Lee defends Michael Jackson biopic against criticism for its omission of child sexual abuse allegations by insisting that part of star's life 'doesn't work in the timeline of the film'
