Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό στις 12 Μαΐου
Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση
Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.
Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.
Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.
1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)
Α’ Μισό
Γεωργία
Πορτογαλία
Κροατία
Σουηδία
Φινλανδία
Μολδαβία
Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:
