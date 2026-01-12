Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό στις 12 Μαΐου
GALA
Eurovision 2026 Ελλάδα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό στις 12 Μαΐου

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση

Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό στις 12 Μαΐου
Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.


Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)
Α’ Μισό

Γεωργία
Πορτογαλία
Κλείσιμο
Κροατία
Σουηδία
Φινλανδία
Μολδαβία
Ελλάδα
Β’ Μισό

Μαυροβούνιο
Εσθονία
Άγιος Μαρίνος
Πολωνία
Βέλγιο
Λιθουανία
Σερβία
Ισραήλ
Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

Γερμανία
Ιταλία

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)
Α’ Μισό

Αρμενία
Ρουμανία
Ελβετία
Αζερμπαϊτζάν
Λουξεμβούργο
Βουλγαρία
Τσεχία

Β’ Μισό

Αλβανία
Δανία
Κύπρος
Νορβηγία
Μάλτα
Αυστραλία
Ουκρανία
Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Αυστρία

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης