Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη μετάδοση των τραγουδιών που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό
Τα κομμάτια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση που θα αντανακλά το ύφος κάθε σύνθεσης, καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών
Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, έχει αρχίσει.
Η μετάδοση και η παρουσίαση των κομματιών που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό θα γίνει το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00 στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.
Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση που θα αντανακλά το ύφος κάθε σύνθεσης, καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό.
Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό και θα ακουστούν σε πρώτη μετάδοση είναι:
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», STEFI
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό και θα ακουστούν σε πρώτη μετάδοση είναι:
1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
