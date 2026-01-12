Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη μετάδοση των τραγουδιών που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό



Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 , έχει αρχίσει.

εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Η μετάδοση και η παρουσίαση των κομματιών που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό θα γίνει το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00 στηνΤα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση που θα αντανακλά το ύφος κάθε σύνθεσης, καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό.1. «The other side», Alexandra Sieti2. «Drop It», THE Astrolabe3. «Aphrodite», Desi G4. «Ferto», Ακύλας5. «Parea», Evangelia6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος7. «Slipping Away», Niya8. «Χάνομαι», Marseaux9. «Άλμα», Rosanna Mailan