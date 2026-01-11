Μιχάλης Σηφάκης: Από τα γήπεδα στο... Survivor, η άγνωστη ζωή του τερματοφύλακα
Μιχάλης Σηφάκης: Από τα γήπεδα στο... Survivor, η άγνωστη ζωή του τερματοφύλακα
Η δεμένη οικογένεια του 41χρονου, οι σχέσεις, ο γάμος και το διαζύγιο
Στην ομάδα των Επαρχιωτών του Survivor εντάσσεται από σήμερα το βράδυ ο γνωστός τερματοφύλακας Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος όπως αναφέρει η περιγραφή του ΣΚΑΪ είναι ένας «άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο».
Πρόκειται για έναν «από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του», ο οποίος έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ελλάδας. Πλέον ο Μιχάλης Σηφάκης δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών. «Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά», αναφέρει ακόμα ο τηλεοπτικός σταθμός στην παρουσίαση του νέου παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης.
Η οικογένειά του
Ο 41χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πατέρα του τον Μύρωνα Σηφάκη, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο People το 2013 ο Μιχάλης Σηφάκης είχε αναφέρει πως είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πως τα μοιράζεται όλα με τους γονείς του: «Η μαμά μου μου έχει αδυναμία. Είναι περήφανη για μένα. Έχει τραβήξει πολλά η μαμά μου, είναι ηρωίδα. Μου τηλεφωνεί δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Αν δεν την πάρω εγώ, θα παραπονεθεί. Ανησυχεί αν έφαγα, αν ξεκουράζομαι. Ο πατέρας μου δεν πίστευε ότι θα μπορούσα να φτάσω στο επίπεδο που έχω φτάσει ως ποδοσφαιριστής. Δεν πίστευε ότι θα μπορούσα να ακολουθήσω το επάγγελμά του και να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Η μητέρα μου με έσπρωχνε να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Με έγραψε στα 9 μου χρόνια σε Ακαδημία. Εκείνη ήταν και είναι το στήριγμά μου. Ήταν για μένα και μπαμπάς και μαμά. Σε όλο το Δημοτικό έκανα ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβο. Για τέσσερα χρόνια τα έκανα όλα και τελικά επέλεξα. Μαζί κι ο μεγάλος μου αδελφός, ο Μάριος, που τώρα είναι προπονητής σε παιδικές ακαδημίες».
Και συμπλήρωνε: «Ομολογώ πως τα λέμε όλα με τους γονείς μου, ξέρουν όλα τα μυστικά μου, αλλά δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, να συζητάμε πότε και με ποια θα παντρευτώ. Βλέπεις, λείπω επτά χρόνια από το σπίτι και βλέπω τους γονείς μου περίπου δεκαπέντε με είκοσι μέρες το χρόνο το πολύ. Όμως, όταν πηγαίνω στην Κρήτη παίρνω πολλά ψυχικά αποθέματα. Μου δίνει απίστευτη ενέργεια το ότι κατεβαίνω στο νησί μου, στους δικούς μου. Όταν ήμουν στο Βέλγιο και είχα ρεπό, πήγαινα ακόμα και για δεκαέξι ώρες να δω τους γονείς και τα αδέλφια μου».
Ο αρραβώνας που χάλασε, ο γάμος, το διαζύγιο και οι σχέσεις
Ο Μιχάλης Σηφάκης δεν μιλάει συχνά για την προσωπική του ζωή, ωστόσο στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τον αρραβώνα που χάλασε και για τις γυναίκες που βρέθηκαν στο πλευρό του. «Όταν ζούσα στην Κρήτη, ήμουν αρραβωνιασμένος. Είχα μια σχέση από τα 15 μέχρι τα 22 μου και στα 20 είχα αρραβωνιαστεί. Βέβαια, μετά χώρισα. Ήμουν εφτά χρόνια με την κοπέλα εκείνη, αλλά τελείωσε. Είχα τρεις μεγάλες σχέσεις. Την πρώην αρραβωνιαστικιά μου, τη Στέλλα Γιαμπουρά και την Έλενα Παπαγγελή», είχε πει.
Πριν από μερικά χρόνια μπήκε στη ζωή του η Όλγα Στεφανίδη, με την οποία παντρεύτηκε το 2018. Στην εκπομπή «Χιούστον το λύσαμε» πριν από 4 χρόνια είχε πει για εκείνη: «Τώρα είμαστε 3 χρόνια παντρεμένοι. Είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Η γνωριμία έγινε τυχαία μέσω του Σωτήρη Νίνη. Μέσω μηνυμάτων ξεκινήσαμε να μιλάμε. Της έστειλα πρώτη φορά "μας πάντρεψε ο φίλος σου ο Νίνης". Δεν μου απάντησε, με πήρε τηλέφωνο, μετά μου απάντησε από ευγένεια, μετά ξαναστείλαμε και... την κυνήγησα. Είναι σοβαρή γυναίκα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 2024, ωστόσο, οι δυο τους πήραν διαζύγιο, χωρίς να δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Μιχάλης Σηφάκης στην πορεία έφτιαξε ξανά τη ζωή του με την Αθηνά Πικράκη.
Το Survivor επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό
