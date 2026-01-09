Η ανάρτηση της Ιμάν για τη μέρα γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπόουι: Το φως σου λάμπει στις καρδιές μας

Τα 79α γενέθλιά του θα γιόρταζε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο Ντέιβιντ Μπόουι. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η χήρα του θρυλικού τραγουδιστή προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media για να τον τιμήσει. Ο Ντέιβιντ Μπόουι έφυγε από τη ζωή το 2016, δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Ιμάν δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μπόουι στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Οκτώ Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά. Το φως σου λάμπει τόσο δυνατά στις καρδιές όλων μας! Σε αγαπάμε και μας λείπεις».

Δείτε την ανάρτηση της Ιμάν





Τον Ντέιβιντ

Μπόουι

τίμησε και η κόρη του, την οποία εκείνος είχε αποκτήσει με την

Ιμάν.

Η

Λέξι

Τζόουνς ανάρτησε στο

Instagram

δύο παλιές φωτογραφίες, με την ίδια και τον αποθανόντα πατέρα της. Στις λήψεις, φαίνεται να κρατάει μια τούρτα γενεθλίων για τον

Μπόουι

, ενώ ο τραγουδιστής στέκεται στο πλευρό της.

«

Σήμερα γίνεσαι 79. Χρόνια πολλά, μπαμπά, μας λείπεις!

»,

έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.



Η δημοσίευση της κόρης του



