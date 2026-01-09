Η ανάρτηση της Ιμάν για τη μέρα γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπόουι: Το φως σου λάμπει στις καρδιές μας
Ο θρυλικός τραγουδιστής θα γιόρταζε στις 8 Ιανουαρίου τα 79α γενέθλιά του
Τα 79α γενέθλιά του θα γιόρταζε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο Ντέιβιντ Μπόουι. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η χήρα του θρυλικού τραγουδιστή προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media για να τον τιμήσει. Ο Ντέιβιντ Μπόουι έφυγε από τη ζωή το 2016, δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.
Η Ιμάν δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μπόουι στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Οκτώ Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά. Το φως σου λάμπει τόσο δυνατά στις καρδιές όλων μας! Σε αγαπάμε και μας λείπεις».
Δείτε την ανάρτηση της Ιμάν
Η δημοσίευση της κόρης του
