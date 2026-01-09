Η ανάρτηση της Ιμάν για τη μέρα γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπόουι: Το φως σου λάμπει στις καρδιές μας
Ντέιβιντ Μπάουι Ιμάν

Η ανάρτηση της Ιμάν για τη μέρα γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπόουι: Το φως σου λάμπει στις καρδιές μας

Ο θρυλικός τραγουδιστής θα γιόρταζε στις 8 Ιανουαρίου τα 79α γενέθλιά του

Η ανάρτηση της Ιμάν για τη μέρα γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπόουι: Το φως σου λάμπει στις καρδιές μας
Τα 79α γενέθλιά του θα γιόρταζε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο Ντέιβιντ Μπόουι. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η χήρα του θρυλικού τραγουδιστή προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media για να τον τιμήσει. Ο Ντέιβιντ Μπόουι έφυγε από τη ζωή το 2016, δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Ιμάν δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μπόουι στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Οκτώ Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά. Το φως σου λάμπει τόσο δυνατά στις καρδιές όλων μας! Σε αγαπάμε και μας λείπεις».

screenshot_2026-01-09_212552


Τον Ντέιβιντ Μπόουι τίμησε και η κόρη του, την οποία εκείνος είχε αποκτήσει με την Ιμάν. Η Λέξι Τζόουνς ανάρτησε στο Instagram δύο παλιές φωτογραφίες, με την ίδια και τον αποθανόντα πατέρα της. Στις λήψεις, φαίνεται να κρατάει μια τούρτα γενεθλίων για τον Μπόουι, ενώ ο τραγουδιστής στέκεται στο πλευρό της.  «Σήμερα γίνεσαι 79. Χρόνια πολλά, μπαμπά, μας λείπεις!», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.


screenshot_2026-01-09_212859

