Δανάη Παππά: Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει, αλλά δεν τα καταφέρνει
Δανάη Παππά Ηθοποιός

Δεν μπορώ να μην είμαι ο εαυτός μου, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Στην αναγνωρισιμότητα που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια λόγω της δουλειάς της, αναφέρθηκε η Δανάη Παππά, εξηγώντας πως συχνά έρχεται σε αμηχανία, προσπαθεί όμως να μην αλλοιωθεί, όπως είπε.

Η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, εξηγώντας πως δεν σκοπεύει να αλλάξει λόγω της δημοφιλίας. Όπως είπε: «Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει, αλλά δεν τα καταφέρνει, δηλαδή δεν μπορώ να μην είμαι ο εαυτός μου και θα είμαι για πάντα, μόνο αυτό με κρατάει ζωντανή».

Όσο για το εάν οι άντρες αποθαρρύνονται να τη φλερτάρουν λόγω του επαγγέλματός της, η Δανάη Παππά είπε: «Δεν έχω την παραμικρή ιδέα εάν κάποιος δεν με πλησιάζει λόγω της αναγνωρισιμότητας. Αν κάποιος δεν με πλησιάζει επειδή φοβάται, δεν το μαθαίνω ποτέ. Υπάρχει φλερτ και δεν υπάρχει αυτή την περίοδο». Σε ερώτηση για το εάν είναι ανοιχτή σε κάποιον έρωτα απάντησε: «Γιατί όχι».

Δείτε το βίντεο

