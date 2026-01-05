Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: Ήταν δύσκολο, ένιωθα υποχρέωση να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο στο reunion του Παρά Πέντε
Δεν θυμάμαι σκηνή που να μην είμαι μαζί του, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Για την απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή και τη συγκίνησή του στο reunion του Παρά Πέντε μιλώντας για εκείνον, απάντησε ο Πατρίκιος Κωστής.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στην εκπομπή Buongiorno και ανέφερε πως ένιωθε υποχρέωση να μιλήσει για τον συνεργάτη του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές του ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα από την οποία έπασχε, στις 15 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Πατρίκιος Κωστής, συγκεκριμένα, είπε: «Όταν μου είπε ο Γιώργος να ανέβω στον καναπέ, κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή καρέκλα. Δεν ήξερα τι να αρθρώσω, ήταν δύσκολο. Η πεντάδα ήταν η πεντάδα, οι γιαγιάδες... εντάξει, η Ειρήνη δυστυχώς μας είχε αφήσει... αλλά ήταν περίεργο, οπότε έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν για αυτόν τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί. Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου. Εκείνος μπορεί να έκανε κάποιες σκηνές μόνος του, αλλά εγώ σε όλες τις σκηνές ήμουν πάντα μαζί του. Δεν θυμάμαι σκηνή να μην είμαι μαζί του. Ήταν δύσκολο. Και ένιωθα μία υποχρέωση να μιλήσω γι' αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι το νιώσαμε αυτό έτσι κι αλλιώς, για όσους ανθρώπους έφυγαν».

Στο reunion του Παρά Πέντε που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, ο Πατρίκιος Κωστής είχε πει με βουρκωμένα μάτια για τον Γεράσιμο Μιχελή: «Είναι περίεργο. Εδώ είναι, μας βλέπει σίγουρα. Ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης. Θεωρώ ότι του έκανα τη ζωή λίγο δύσκολη. Ο κόσμος ερχόταν και μου έλεγε συλλυπητήρια το καλοκαίρι. Ήταν σαν να ήταν ο κολλητός μου, ο αδερφός μου».

