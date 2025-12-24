Δάκρυσε η «Φρίντα» στο reunion του Παρά Πέντε για τον Γεράσιμο Μιχελή: «Κλαίγαμε όλοι, ήταν σαν να έγινε για όλες τις ψυχούλες που έφυγαν»
Δάκρυσε η «Φρίντα» στο reunion του Παρά Πέντε για τον Γεράσιμο Μιχελή: «Κλαίγαμε όλοι, ήταν σαν να έγινε για όλες τις ψυχούλες που έφυγαν»
Την ώρα που ο Πατρίκιος Κωστής διηγούνταν τη σχέση τους έτρεμε από συγκίνηση, πρόσθεσε η Μελίνα Κυριακοπούλου
Δάκρυσε η Μελίνα Κυριακοπούλου, γνωστή ως η «Φρίντα» από το Παρά Πέντε, την ώρα που μιλούσε για την απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή και για την απουσία του από το reunion του σίριαλ.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast at Star την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και αναφέρθηκε συγκινημένη σε όλους όσους απουσίαζαν από την συνάντηση αυτή για τα 20 χρόνια της σειράς.
Η Μελίνα Κυριακοπούλου δήλωσε ξεσπώντας σε κλάματα: «Την ώρα που ο Πατρίκιος Κωστής διηγούνταν τη σχέση του με τον Γεράσιμο Μιχελή και έφτασε στο σημείο να τρέμει από συγκίνηση, πάθαμε το ίδιο, δηλαδή κλαίγαμε όλοι από κάτω. Είναι τραγική ειρωνεία, είναι φοβερό. Όλες αυτές οι ψυχούλες που "έφυγαν", ξέρω ότι θα είναι πολύ χαρούμενοι με αυτό που έγινε, γιατί ήταν σαν να έγινε και στη μνήμη τους. Θα τους ήθελα πάρα πολύ κοντά μας. Πραγματικά, επειδή όλοι δώσαμε τη ψυχή μας, τους νιώθουμε κοντά μας και ο κόσμος μας αγάπησε γιατί ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι και πραγματικά αγαπημένοι».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df69e19kuunl)
Για το reunion γενικότερα, δήλωσε στη συνέχεια: «Το reunion ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή, είχαμε τεράστια χαρά που βρεθήκαμε όλοι. Διαπιστώσαμε ότι έλειπε ο ένας στον άλλο. Αγκαλιές, φιλιά. Υπήρχε φοβερή συγκίνηση, αναρωτιόμουν αν το ζω όλο αυτό, από τις συνεντεύξεις ακόμα, πριν από το γύρισμα του επετειακού. Πολλή μεγάλη συγκίνηση, 20 χρόνια. Δεν μου έγινε πρόταση, με ειδοποίησαν από την παραγωγή. Περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει όλο το πρότζεκτ και τι θα γίνει ακριβώς. Εγώ με τον Γιώργο Καπουτζίδη δεν είχα μιλήσει ακόμη. Ήταν σχεδόν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Βγήκαν όλα αβίαστα. Σαν να ήμασταν στο στούντιο εκείνη την εποχή».
Ο Γεράσιμος Μιχελής έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές του ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα από την οποία έπασχε, στις 15 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 59 ετών. Συμμετείχε στη σειρά ως ένας από τους τρεις «κακούς».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast at Star την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και αναφέρθηκε συγκινημένη σε όλους όσους απουσίαζαν από την συνάντηση αυτή για τα 20 χρόνια της σειράς.
Η Μελίνα Κυριακοπούλου δήλωσε ξεσπώντας σε κλάματα: «Την ώρα που ο Πατρίκιος Κωστής διηγούνταν τη σχέση του με τον Γεράσιμο Μιχελή και έφτασε στο σημείο να τρέμει από συγκίνηση, πάθαμε το ίδιο, δηλαδή κλαίγαμε όλοι από κάτω. Είναι τραγική ειρωνεία, είναι φοβερό. Όλες αυτές οι ψυχούλες που "έφυγαν", ξέρω ότι θα είναι πολύ χαρούμενοι με αυτό που έγινε, γιατί ήταν σαν να έγινε και στη μνήμη τους. Θα τους ήθελα πάρα πολύ κοντά μας. Πραγματικά, επειδή όλοι δώσαμε τη ψυχή μας, τους νιώθουμε κοντά μας και ο κόσμος μας αγάπησε γιατί ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι και πραγματικά αγαπημένοι».
Δείτε το βίντεο
Για το reunion γενικότερα, δήλωσε στη συνέχεια: «Το reunion ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή, είχαμε τεράστια χαρά που βρεθήκαμε όλοι. Διαπιστώσαμε ότι έλειπε ο ένας στον άλλο. Αγκαλιές, φιλιά. Υπήρχε φοβερή συγκίνηση, αναρωτιόμουν αν το ζω όλο αυτό, από τις συνεντεύξεις ακόμα, πριν από το γύρισμα του επετειακού. Πολλή μεγάλη συγκίνηση, 20 χρόνια. Δεν μου έγινε πρόταση, με ειδοποίησαν από την παραγωγή. Περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει όλο το πρότζεκτ και τι θα γίνει ακριβώς. Εγώ με τον Γιώργο Καπουτζίδη δεν είχα μιλήσει ακόμη. Ήταν σχεδόν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Βγήκαν όλα αβίαστα. Σαν να ήμασταν στο στούντιο εκείνη την εποχή».
Ο Γεράσιμος Μιχελής έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές του ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα από την οποία έπασχε, στις 15 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 59 ετών. Συμμετείχε στη σειρά ως ένας από τους τρεις «κακούς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα