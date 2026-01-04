Το χιουμοριστικό βίντεο της Μαράια Κάρεϊ για το τέλος των εορτών: Όταν λένε ότι τα Χριστούγεννα τελείωσαν
Το χιουμοριστικό βίντεο της Μαράια Κάρεϊ για το τέλος των εορτών: Όταν λένε ότι τα Χριστούγεννα τελείωσαν
Δείτε το κλιπ που δημοσίευσε η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», όπως έχει χαρακτηριστεί η τραγουδίστρια
Ένα χιουμοριστικό βίντεο για το τέλος της εορταστικής περιόδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαράια Κάρεϊ.
Στο σχετικό κλιπ μία γυναίκα και ένας άντρας ξεστολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ ανάμεσα στα στολίδια διακρίνονται τα αρχικά του ονόματος της διάσημης τραγουδίστριας. Τότε, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», όπως έχει χαρακτηριστεί η Μαράια Κάρεϊ λόγω του τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You», παρεμβαίνει έντρομη στο πλάνο, προσπαθώντας να τους σταματήσει.
«Όταν λένε ότι τα Χριστούγεννα τελείωσαν», σχολίασε με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
