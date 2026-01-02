Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανασκόπηση της χρονιάς μέσα από εικόνες που ανάρτησε στα social media
Μία τόπλες φωτογραφία της ανάρτησε η Ντέμι Λοβάτο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο μίας ανασκόπησης της χρονιάς που έφυγε.
Η Λοβάτο υποδέχτηκε το 2026 με μια σειρά αδημοσίευτων φωτογραφιών της, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζεται με μαγιό. Η ποπ σταρ μοιράστηκε στιγμές από το τελευταίο έτος. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Λοβάτο ποζάρει χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της με φόντο τη θάλασσα, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία. Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται με μαύρο μπικίνι με ασημί λεπτομέρειες, ενώ σε διαφορετικό στιγμιότυπο φορά λευκό ολόσωμο μαγιό δίπλα σε πισίνα.
Δείτε την ανάρτησή της
