Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
GALA
Ντέμι Λοβάτο Μαγιό

Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram

Η τραγουδίστρια έκανε μία ανασκόπηση της χρονιάς μέσα από εικόνες που ανάρτησε στα social media

Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μία τόπλες φωτογραφία της ανάρτησε η Ντέμι Λοβάτο στον  προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο μίας ανασκόπησης της χρονιάς που έφυγε.

Η Λοβάτο υποδέχτηκε το 2026 με μια σειρά αδημοσίευτων φωτογραφιών της, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζεται με μαγιό. Η ποπ σταρ μοιράστηκε στιγμές από το τελευταίο έτος. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Λοβάτο ποζάρει χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της με φόντο τη θάλασσα, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία. Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται με μαύρο μπικίνι με ασημί λεπτομέρειες, ενώ σε διαφορετικό στιγμιότυπο φορά λευκό ολόσωμο μαγιό δίπλα σε πισίνα. 

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram

Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία της στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης