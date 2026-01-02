Τζένιφερ Λόπεζ: Το σχόλιο για την περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Μαρκ Άντονι - «Η ζωή μου ήταν χάος»
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για την δύσκολη περίοδο μετά το τρίτο διαζύγιό της
Μία προσωπική εμπειρία και μια συμβουλή ζωής που, όπως είπε, τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά το τρίτο της διαζύγιο με τον Μαρκ Άντονι, μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας.
Η εξομολόγησή της έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, σε εμφάνισή της The Colosseum at Caesars Palace, παρουσία των παιδιών της. Η Λόπεζ αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2014 και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Μαξ και Έμε. Κατά την αλλαγή του χρόνου ανέβηκαν στη σκηνή τα παιδιά της και αφού αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν ευχές, η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τη «χαρούμενη περίοδο» που βιώνει στη ζωή της, μεταφέροντας ένα μήνυμα στο κοινό.
Σε βίντεο που ανάρτησε η ίδια στο Instagram την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, θυμήθηκε ένα περιστατικό από εμφάνισή της πριν από δέκα χρόνια, όταν τα παιδιά της ήταν επτά ετών. Όπως αφηγήθηκε, μετά από μια συναυλία, ο γιος της Μαξ τη ρώτησε γιατί δεν φορά ποτέ παντελόνι στη σκηνή. «Σκέφτηκα πόσο παράξενη είναι αυτή η ζωή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τότε του απάντησε πως αυτό συμβαίνει επειδή είναι showgirl και αγαπά τον χορό.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για την περίοδο μετά το τρίτο της διαζύγιο, λέγοντας πως τότε ήταν έτοιμη να τα παρατήσει όλα. Όπως εξήγησε, σε εκείνη τη φάση της ζωής της, όταν ήταν για πρώτη φορά μόνη μητέρα με δύο μικρά παιδιά, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συμβουλή που έλαβε από τη μέντορά της, Λουίζ Χέι. «Η ζωή μου ήταν χάος», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που η Χέι τη ρώτησε τι κάνει όταν μαθαίνει έναν χορό και κάνει λάθος στα βήματα. Όταν εκείνη απάντησε ότι συνεχίζει μέχρι να τα καταφέρει, η απάντηση που έλαβε ήταν απλή: «Αυτό είναι. Πάντα να συνεχίζεις να χορεύεις».
Η Λόπεζ μετέφερε το ίδιο μήνυμα στο κοινό της, λέγοντας: «Ό,τι κι αν σας φέρνει η ζωή, να χορεύετε ξανά και ξανά», πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το τραγούδι της Dance Again του 2012, με τη συμμετοχή του Pitbull.
Η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον Οχάνι Νόα (1997–1998) και τον Κρις Τζαντ (2001–2003), ενώ ο πιο πρόσφατος γάμος της ήταν με τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για δύο χρόνια, πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο «People», η Λόπεζ δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο σε σχέση και επικεντρώνεται στην καριέρα της και στην ανατροφή των παιδιών της. «Για εκείνη, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δουλειά και τα παιδιά. Φαίνεται χαρούμενη και ήρεμη», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον της.
