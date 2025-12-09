Τζένιφερ Λόπεζ: Ο πρώτος της σύζυγος εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της, την κατηγορεί και για απιστία με τον Diddy

Ο Όχανι Νόα επαναφέρει τη δικαστική διαμάχη για τη «ροζ ταινία» και υποστηρίζει ότι τον συκοφάντησε με ψευδείς ισχυρισμούς

Οχάνι Νόα. Ο 51χρονος σήμερα ηθοποιός, με τον οποίο η Λόπεζ υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 1998, επανέρχεται με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram και επαναφέρει την πολύκροτη υπόθεση για τα υποτιθέμενα «sex tape», κατηγορώντας την για ψευδείς, κακόβουλες μηνύσεις και προσπάθεια να καταστρέψει τη φήμη του και να τον οδηγήσει μέχρι και στη φυλακή.



Αφορμή για τη νέα επίθεση αποτέλεσε η πρόσφατη συνέντευξη της Λόπεζ στον Χάουαρντ Στερν, όπου η 56χρονη σήμερα σταρ είπε ότι ουσιαστικά «δεν έχει αγαπηθεί ποτέ», παρά τους τέσσερις γάμους της. Ο Νόα αντέδρασε αρχικά με τη φράση «εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσε να κρατηθεί», ενώ τώρα, με την ανάρτησή του, επεκτείνει τις κατηγορίες του, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνη «ψευδομαρτύρησε» εις βάρος του και τον ταύτισε με μια ανύπαρκτη ροζ ταινία.







Ο Νοά υποστηρίζει ότι όλα αυτά τα βίντεο ήταν «ουσιαστικά οικογενειακές λήψεις, χωρίς απολύτως καμία σεξουαλική σκηνή» και επιμένει ότι «δεν υπάρχει καμία ροζ ταινία» με την πρώην σύζυγό του. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, όταν η Λόπεζ ενημερώθηκε για το ντοκιμαντέρ, αντέδρασε πηγαίνοντας τον στα δικαστήρια: κατέθεσε αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι εκείνος σχεδίαζε να καταστρέψει τη ζωή και την καριέρα της με την κυκλοφορία σεξουαλικού υλικού.





Κλείσιμο κατά του Νόα , χωρίς όμως να του παρουσιαστεί ποτέ κανένα στοιχείο. Υποστηρίζει ότι η πλευρά της τραγουδίστριας προχωρούσε σε συνεχείς καταθέσεις εγγράφων, γεμάτες, όπως τις χαρακτηρίζει, «ψεύτικες, κατασκευασμένες και κακόβουλες κατηγορίες» εναντίον του.



Παράλληλα, ο Νόα αναφέρεται επιθετικά και στη μητέρα της Λόπεζ, Γουανταλούπε, την οποία περιγράφει ως «τη χειρότερη πεθερά που είχε ποτέ», ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον κατηγόρησε πως είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι, με σκοπό να καταγράφει τις σεξουαλικές τους επαφές. Κάνει λόγο για «ρατσιστική» συμπεριφορά και επιμένει πως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ήταν απολύτως αναληθείς αλλά εξαιρετικά επιζήμιοι για την υπόληψή του.



Ο πρώην σύζυγος της Λόπεζ περιγράφει μια δικαστική διαδικασία που, όπως λέει, κράτησε σχεδόν πέντε χρόνια, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συνεχείς προσφυγές από την πλευρά της τραγουδίστριας. Αναφέρεται στην εντολή του δικαστή James Chalfant το 2009, ο οποίος απαγόρευσε σε εκείνον και στους συνεργάτες του να διανείμουν οτιδήποτε από το ιδιωτικό υλικό της Λόπεζ, τονίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί για κανέναν λόγο, πουθενά και με κανέναν τρόπο, χωρίς νέα δικαστική απόφαση, αλλιώς θα ακολουθήσει φυλάκιση».



Ο Νόα, ωστόσο, παρουσιάζει την απόφαση αυτή ως προσωρινό μέτρο, λέγοντας ότι ο δικαστής ζήτησε πρώτα να εξετάσει το υλικό. Ισχυρίζεται ότι, σε ιδιωτική προβολή των κασετών, οι νομικοί εκπρόσωποι της Λόπεζ παραδέχτηκαν πως «δεν υπήρχε καμία σεξ ταινία», χαρακτηρίζοντας τις λήψεις «βαρετές» και εντελώς άνευ σεξουαλικού περιεχομένου. Στην εκδοχή του, ο Νόα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μετά από χρόνια διαδικασιών, η πλευρά της Λόπεζ αναγκάστηκε να αποσύρει την υπόθεση, ακριβώς επειδή δεν μπόρεσε να αποδείξει ούτε έναν από τους ισχυρισμούς της περί σεξ ταινιών.



Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Τζένιφερ Λόπεζ ότι, παρά τους τέσσερις γάμους της, «δεν αγαπήθηκε ποτέ πραγματικά» , ανοίγει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τον πρώτο σύζυγό της,. Ο 51χρονος σήμερα ηθοποιός, με τον οποίο η Λόπεζ υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 1998, επανέρχεται με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram και επαναφέρει την πολύκροτη υπόθεση για τα υποτιθέμενα «sex tape», κατηγορώντας την για ψευδείς, κακόβουλες μηνύσεις και προσπάθεια να καταστρέψει τη φήμη του και να τον οδηγήσει μέχρι και στη φυλακή.Αφορμή για τη νέα επίθεση αποτέλεσε η πρόσφατη συνέντευξη της Λόπεζ στον Χάουαρντ Στερν, όπου η 56χρονη σήμερα σταρ είπε ότι ουσιαστικά «δεν έχει αγαπηθεί ποτέ», παρά τους τέσσερις γάμους της. Ο Νόα αντέδρασε αρχικά με τη φράση «εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσε να κρατηθεί», ενώ τώρα, με την ανάρτησή του, επεκτείνει τις κατηγορίες του, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνη «ψευδομαρτύρησε» εις βάρος του και τον ταύτισε με μια ανύπαρκτη ροζ ταινία.Στο μακροσκελές κείμενο, ο Νόα ισχυρίζεται ότι το 2009 εργαζόταν πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και όχι για τη Λόπεζ. Όπως περιγράφει, το πρότζεκτ θα περιλάμβανε την παιδική του ηλικία στην Κούβα, τη δραματική του απόδραση με βάρκα προς τις ΗΠΑ, την εγκατάστασή του σε μια νέα χώρα, αλλά και το κεφάλαιο της σχέσης του με τη Λόπεζ: «Πώς γνώρισα την Τζένιφερ, τον έρωτα, τον αρραβώνα, τον γάμο, το διαζύγιο και τη ζωή μετά το διαζύγιο». Για τις εικόνες της εποχής, εξηγεί ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει «home videos» από προσωπικές στιγμές, όπως η ημέρα του αρραβώνα, το ταξίδι στην Κούβα πριν τον γάμο, στιγμές από τον γάμο στο Μαϊάμι, το ταξίδι του μέλιτος και τη μετέπειτα ζωή του.Ο Νοά υποστηρίζει ότι όλα αυτά τα βίντεο ήταν «ουσιαστικά οικογενειακές λήψεις, χωρίς απολύτως καμία σεξουαλική σκηνή» και επιμένει ότι «δεν υπάρχει καμία ροζ ταινία» με την πρώην σύζυγό του. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, όταν η Λόπεζ ενημερώθηκε για το ντοκιμαντέρ, αντέδρασε πηγαίνοντας τον στα δικαστήρια: κατέθεσε αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι εκείνος σχεδίαζε να καταστρέψει τη ζωή και την καριέρα της με την κυκλοφορία σεξουαλικού υλικού.Στην ανάρτησή του περιγράφει ότι, όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, ο δικαστής του ζήτησε αποδείξεις για τις καταγγελίες της Λόπεζ, χωρίς όμως να του παρουσιαστεί ποτέ κανένα στοιχείο. Υποστηρίζει ότι η πλευρά της τραγουδίστριας προχωρούσε σε συνεχείς καταθέσεις εγγράφων, γεμάτες, όπως τις χαρακτηρίζει, «ψεύτικες, κατασκευασμένες και κακόβουλες κατηγορίες» εναντίον του.Παράλληλα, ο Νόα αναφέρεται επιθετικά και στη μητέρα της Λόπεζ, Γουανταλούπε, την οποία περιγράφει ως «τη χειρότερη πεθερά που είχε ποτέ», ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον κατηγόρησε πως είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι, με σκοπό να καταγράφει τις σεξουαλικές τους επαφές. Κάνει λόγο για «ρατσιστική» συμπεριφορά και επιμένει πως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ήταν απολύτως αναληθείς αλλά εξαιρετικά επιζήμιοι για την υπόληψή του.Ο πρώην σύζυγος της Λόπεζ περιγράφει μια δικαστική διαδικασία που, όπως λέει, κράτησε σχεδόν πέντε χρόνια, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συνεχείς προσφυγές από την πλευρά της τραγουδίστριας. Αναφέρεται στην εντολή του δικαστή James Chalfant το 2009, ο οποίος απαγόρευσε σε εκείνον και στους συνεργάτες του να διανείμουν οτιδήποτε από το ιδιωτικό υλικό της Λόπεζ, τονίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί για κανέναν λόγο, πουθενά και με κανέναν τρόπο, χωρίς νέα δικαστική απόφαση, αλλιώς θα ακολουθήσει φυλάκιση».Ο Νόα, ωστόσο, παρουσιάζει την απόφαση αυτή ως προσωρινό μέτρο, λέγοντας ότι ο δικαστής ζήτησε πρώτα να εξετάσει το υλικό. Ισχυρίζεται ότι, σε ιδιωτική προβολή των κασετών, οι νομικοί εκπρόσωποι της Λόπεζ παραδέχτηκαν πως «δεν υπήρχε καμία σεξ ταινία», χαρακτηρίζοντας τις λήψεις «βαρετές» και εντελώς άνευ σεξουαλικού περιεχομένου. Στην εκδοχή του, ο Νόα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μετά από χρόνια διαδικασιών, η πλευρά της Λόπεζ αναγκάστηκε να αποσύρει την υπόθεση, ακριβώς επειδή δεν μπόρεσε να αποδείξει ούτε έναν από τους ισχυρισμούς της περί σεξ ταινιών.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, ο Νόα συνδέει την παλιά διαμάχη τους με την πολύκροτη υπόθεση του Diddy και τα λεγόμενα «Freak Off» πάρτι, καταστάσεις που φέρονται να συνδύαζαν χρήση ουσιών και σεξουαλικές συνευρέσεις. Ισχυρίζεται ότι, αν υπάρχει κάπου σεξουαλικό βίντεο με τη Λόπεζ, αυτό θα προέρχεται από την περίοδο που εκείνη ήταν σε σχέση με τον ράπερ, μετά το διαζύγιό τους, στα τέλη της δεκαετίας του 1990.



Παραπέμπει μάλιστα σε παλαιά δικαστικά έγγραφα, όπου – όπως υποστηρίζει – η Λόπεζ είχε κινηθεί νομικά κατά του Suge Knight, τον οποίο κατηγορούσε ότι είχε αγοράσει μια σεξ ταινία της. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Νόα, η ίδια φέρεται να είχε δηλώσει ότι «δεν θυμάται» να έχει γυρίσει οποιαδήποτε τέτοια ταινία, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι υπήρξαν και δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής για «πιθανή διαρροή» των συγκεκριμένων βίντεο.



Συνοψίζοντας την οπτική του, ο Νόα γράφει ότι «για σχεδόν πέντε χρόνια εκείνη κατέστρεφε το όνομά μου και την προσωπικότητά μου με ψέματα, ψευδείς κατηγορίες και κακόβουλες κινήσεις», επιμένοντας ότι η Λόπεζ προσπάθησε ακόμη και να τον στείλει στη φυλακή για κάτι που – όπως λέει – γνώριζε ότι δεν υπήρχε.



Η νέα αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες η εικόνα που παρουσιάζουν ο ένας για τον άλλον είναι εξίσου συγκρουσιακή. Σε συνεντεύξεις από την εποχή του γάμου και του διαζυγίου τους, η Λόπεζ είχε αναφερθεί στον Νόα λέγοντας ότι «δεν κατάφερε να εκπληρώσει το δυναμικό του» και ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τη δική της εκρηκτική επιτυχία και οικονομική επιφάνεια. «Αυτός ο χώρος είναι πιο σκληρός για τους άντρες όταν οι γυναίκες τα πάνε καλύτερα», είχε πει. «Οι άντρες έχουν μεγαλώσει για να είναι οι στυλοβάτες. Ειδικά οι Λατίνοι άντρες είναι πολύ μάτσο. Πάντα του έλεγα αστειευόμενη “Θα προτιμούσες να μείνω σπίτι να πλένω πιάτα, αντί να βγάζω όλα αυτά τα χρήματα;” και ξέρω ότι μέσα του θα το προτιμούσε».