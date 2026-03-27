Eurovision 2026 - Ελλάδα: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα
Ο Ακύλας με το «Ferto» καταγράφει σταθερή παρουσία στον πίνακα με το poll του Eurovisionworld
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τα στοιχηματικά δεδομένα να σκιαγραφούν το τοπίο των φαβορί για τη νίκη. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το κομμάτι του «Ferto» παραμένει όλο αυτό το διάστημα εντός της πεντάδας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα polls του Eurovisionworld λειτουργούν ως βασικός δείκτης δυναμικής, αποτυπώνοντας τόσο την απήχηση των τραγουδιών όσο και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται πριν από τη σκηνική τους παρουσία.
Στην τέταρτη θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για τη Eurovision 2026 καταγράφεται η Ελλάδα με τον Ακύλα. Η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, ισοβαθμώντας ουσιαστικά με την Αυστραλία, η οποία έχει επίσης το ίδιο ποσοστό.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 28% πιθανότητα νίκης. Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία, και οι δύο με 12%, διατηρώντας σαφή προβάδισμα έναντι των υπολοίπων χωρών.
Μετά την Ελλάδα και την Αυστραλία, ακολουθούν στην κατάταξη η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Την δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».
Η Φινλανδία, που αποτελεί μέχρι στιγμής φαβορί, εκπροσωπείται από το δίδυμο της Linda Lampenius, γνωστής διεθνώς ως Linda Brava, και του Pete Parkkonen, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της φινλανδικής pop–rock σκηνής. Το τραγούδι τους, με τίτλο «Liekinheitin» κινείται σε δυναμική pop–rock κατεύθυνση και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό.
Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη, με τη διοργάνωση να φιλοξενείται στο Wiener Stadthalle, έναν από τους μεγαλύτερους κλειστούς χώρους εκδηλώσεων της Ευρώπης. Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
