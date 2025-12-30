Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν βγαίνει ραντεβού έναν χρόνο μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ
Προτεραιότητα της ηθοποιού και τραγουδίστριας αποτελούν η καριέρα και τα παιδιά της
Ελεύθερη παραμένει η Τζένιφερ Λόπεζ έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, δίνοντας έμφαση στην καριέρα και τα παιδιά της.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο «People», η σταρ δεν διατηρεί αυτή την περίοδο κάποια σχέση και εμφανίζεται απόλυτα προσηλωμένη στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην ανατροφή της οικογένειάς της. «Για εκείνη όλα περιστρέφονται γύρω από τη δουλειά και τα παιδιά», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της, προσθέτοντας ότι «δείχνει χαρούμενη και ήρεμη».
Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μητέρα των 17χρονων διδύμων Μαξιμίλιαν «Μαξ» Ντέιβιντ Μουνίθ και Έμι Μαρίμπελ Μουνίθ, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι. Η καθημερινότητά της αυτή την περίοδο είναι αφιερωμένη τόσο στα παιδιά όσο και στα επαγγελματικά της σχέδια.
Το διαζύγιο της Λόπεζ από τον Άφλεκ οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, σχεδόν 20 εβδομάδες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου στις 20 Αυγούστου. Στα σχετικά έγγραφα, η Λόπεζ είχε δηλώσει ως ημερομηνία χωρισμού την 26η Απριλίου 2024. Η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε ακριβώς δύο χρόνια μετά τον δεύτερο γάμο του ζευγαριού, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί στην Τζόρτζια μπροστά σε συγγενείς και φίλους, έναν μήνα μετά την πιο ιδιωτική τελετή που είχε προηγηθεί στο Λας Βέγκας, τον Ιούλιο του 2022. Επρόκειτο για τη δεύτερη προσπάθεια της σχέσης τους, καθώς οι δύο είχαν αρραβωνιαστεί για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν χωρίσουν το 2004 και επανασυνδεθούν το 2021.
Μετά τον χωρισμό, η Λόπεζ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα φάση της ζωής της σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Οκτώβριο του 2024 στο περιοδικό «Interview magazine». «Τώρα είμαι ενθουσιασμένη με την ιδέα να είμαι μόνη μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι μετά από «διαφορετικές δύσκολες καταστάσεις» νιώθει έτοιμη να δει τι μπορεί να κάνει μόνη της.
Τον ίδιο μήνα, σε εμφάνισή της στη ραδιοφωνική εκπομπή «SiriusXM», είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εφαρμογές γνωριμιών, όπως το Raya, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «παραδοσιακό», χωρίς ωστόσο να πιστεύει ότι θα δυσκολευτεί να γνωρίσει κάποιον σύντροφο στο μέλλον.
Jennifer Lopez Is Not Dating 1 Year After Finalizing Ben Affleck Divorce (Exclusive Source) https://t.co/a251jJ2ekH— People (@people) December 29, 2025
