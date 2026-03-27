Βούρκωσε η Λίζα Κούντροου μιλώντας για «Τα Φιλαράκια»: Οι κωμωδίες προσφέρουν διαφυγή
Η ηθοποιός θυμήθηκε τις στιγμές που θαυμαστές την ευχαριστούσαν με δάκρυα στα μάτια για την «ανάσα» που τους πρόσφερε η σειρά, ιδιαίτερα μετά την πτώση των δίδυμων πύργων το 2001

Στέλλα Μούτσιου
Βουρκωμένη εμφανίστηκε η Λίζα Κούντροου μιλώντας για τη σημασία που είχαν «Τα Φιλαράκια» για εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Φίμπι Μπουφέ στη δημοφιλή σειρά, παραδέχτηκε ότι μέχρι και σήμερα συγκινείται όταν θυμάται τον αντίκτυπο που είχε η σειρά στον κόσμο.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, εξήγησε πως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 με την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, συνειδητοποίησε πόσο σημαντική είναι η ψυχαγωγία σε δύσκολες περιόδους. «Κατάλαβα πόσο σημαντικές είναι οι κωμωδίες και πόσο σημαντικά ήταν Τα Φιλαράκια για τον κόσμο, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη διαφυγή», ανέφερε.

Η ίδια θυμήθηκε έντονες στιγμές με θαυμαστές, οι οποίοι την πλησίαζαν για να την ευχαριστήσουν. «Σταματούσα στο φανάρι και κάποιος από το διπλανό αυτοκίνητο μου έλεγε “ευχαριστώ”, σχεδόν κλαίγοντας. Τότε κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνουν αυτές οι σειρές για τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά βουρκώνοντας.

Δείτε το βίντεο στο 21:00

Lisa Kudrow Rewatches Friends, Romy & Michele's High School Reunion & More | Vanity Fair


Η Κούντροου, που συμμετείχε και στις 10 σεζόν της σειράς, η οποία ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2004, τόνισε ότι το κοινό έβρισκε μέσα από τη σειρά μια μορφή «ψυχικής ανακούφισης».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι και η ίδια χρειάστηκε αντίστοιχη διέξοδο εκείνη την περίοδο, την οποία της έδωσε η σειρά «Will & Grace». Όπως εξήγησε, παρακολουθώντας τη συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για μυθοπλασία όπου τα τραγικά γεγονότα δεν είχαν συμβεί, κάτι που της προσέφερε την απαραίτητη «ανάσα». «Χρειαζόμουν αυτό το διάλειμμα και ήμουν ευγνώμων που υπήρχε κάτι να δω, όπου η 11η Σεπτεμβρίου δεν είχε συμβεί», κατέληξε.
