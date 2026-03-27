H 2η Λέσχη Ανάγνωσης την Κυριακή 29 Μαρτίου

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το δεύτερο Book Club με το οποίο ο εκδοτικός οίκος «Λιοτρίβι» συνεχίζει τη νέα συνεργασία του με το Boston University και το Τμήμα Κλασικών Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας.
Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση της έκδοσης της αγγλικής μετάφρασης του βιβλίου του Βασίλη Μανουσάκη Tango in Blue Nights (εκδόσεις Λιοτρίβι - Πάνυ Σαράφη). Στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι:
• Κέλλυ Πολυχρονίου, Διευθύντρια Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης
• Πάνυ Σαράφη, Καθηγήτρια, Μεταφράστρια, Εκδότρια, Διδάκτωρ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Βιλελμίνη Σωσώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Βασίλης Μανουσάκης, συγγραφέας, μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμβουλος ψυχικής υγείας.