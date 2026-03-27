H 2η Λέσχη Ανάγνωσης την Κυριακή 29 Μαρτίου

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το δεύτερο Book Club με το οποίο ο εκδοτικός οίκος «Λιοτρίβι» συνεχίζει τη νέα συνεργασία του με το Boston University και το Τμήμα Κλασικών Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας.Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση της έκδοσης της αγγλικής μετάφρασης του βιβλίου του Βασίλη Μανουσάκη Tango in Blue Nights (εκδόσεις Λιοτρίβι - Πάνυ Σαράφη). Στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι:• Κέλλυ Πολυχρονίου, Διευθύντρια Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης• Πάνυ Σαράφη, Καθηγήτρια, Μεταφράστρια, Εκδότρια, Διδάκτωρ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.• Βιλελμίνη Σωσώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.• Βασίλης Μανουσάκης, συγγραφέας, μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμβουλος ψυχικής υγείας.