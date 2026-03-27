Ο Τομ Χανκς πρωταγωνιστής σε δραματική κομεντί για το μπέιζμπολ

Τομ Χανκς και η Μάριελ Χέλερ,

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ξανά οεπτά χρόνια μετά την υποψήφια για Όσκαρ συνεργασία τους στο «A Beautiful Day in the Neighborhood». Σύμφωνα με το Variety, η σκηνοθέτιδα και ο σταρ σχεδιάζουν μια συγκινητική δραματική κομεντί με θέμα το μπέιζμπολ, η οποία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κινηματογραφικών στούντιο.Ο Χανκς θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία η οποία θα είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ντέιβ Έγκερς με τίτλο «The Comebacker», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Χέλερ. Οι δυο τους θα αναλάβουν, επίσης, την παραγωγή μέσω των εταιρειών τους.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χανκς συνεργάζεται με τον Έγκερς, καθώς τα βιβλία του Αμερικανού συγγραφέα «A Hologram for the King» και «The Circle» έχουν αποτελέσει στο παρελθόν πηγή έμπνευσης για ταινίες με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό.Το «The Comebacker» είναι το πρώτο μιας σειράς διηγημάτων του Έγκερς από τη συλλογή με τίτλο «The Forgetters». Η ιστορία ακολουθεί τον Lionel, έναν αθλητικογράφο του οποίου το πάθος για τη δουλειά και τη ζωή του αναζωπυρώνεται χάρη σε έναν πίτσερ που καλείται από τις μικρές κατηγορίες του αθλήματος.Παράλληλα, ο σούπερ σταρ Bad Bunny και ο υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο βρίσκονται σε συζητήσεις για να συμμετάσχουν στη φιλόδοξη παραγωγή. Καθώς ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης πραγματοποιεί παγκόσμια περιοδεία μέχρι τα τέλη Ιουλίου, το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής παραμένει αβέβαιο. Πάντως, το ενδιαφέρον του ράπερ φαίνεται να δικαιώνει την πολυσυζητημένη εμφάνιση του Χανκς σε συναυλία του στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο.Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα συνεχίζονται, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι η Sony Pictures βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όχι μόνο της προσφοράς που έχει καταθέσει αλλά και της επιτυχημένης συνεργασίας της το 2019 στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock