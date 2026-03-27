Η Χαντέ Ερτσέλ επέστρεψε Τουρκία για να καταθέσει για την υπόθεση ναρκωτικών - Της πήραν δείγμα αίματος και τριχών
Η ηθοποιός πήγε απευθείας στον εισαγγελέα μόλις έφτασε και παραπέμφθηκε για τοξικολογικές εξετάσεις – «Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» δήλωσε
Στην Κωνσταντινούπολη επέστρεψε η Χαντέ Ερτσέλ, σε βάρος της οποίας είχε δοθεί εντολή κράτησης για την εμπλοκή της σε υπόθεση ναρκωτικών, προκειμένου να καταθέσει στις Αρχές.
Η γνωστή ηθοποιός, που βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω σπουδών, έφτασε στην Τουρκία και μετέβη απευθείας στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης Τσαγλαγιάν, όπου έδωσε κατάθεση στον εισαγγελέα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ερτσέλ παραπέμφθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία (ATK) για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, με λήψη δειγμάτων αίματος και τριχών.
Σε ανάρτησή της στα social media, η ίδια είχε προαναγγείλει την επιστροφή της, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση. «Λόγω της εκπαίδευσής μου βρίσκομαι στο εξωτερικό εδώ και περίπου έναν μήνα. Χθες το βράδυ, όπως κι εσείς, έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης για το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και θα επιστρέψω στη χώρα μου για να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να καταθέσω. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τη χώρα του και εμπιστεύεται το κράτος και την τουρκική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.
Η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης και αφορά συνολικά 16 υπόπτους, οι οποίοι φέρονται είτε να κατείχαν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση είτε να διευκόλυναν τη χρήση τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έφοδοι σε 16 σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 14 ατόμων, ενώ για δύο, μεταξύ των οποίων και η Ερτσέλ, είχε δοθεί εντολή κράτησης.
Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan— TV100 (@tv100) March 27, 2026
