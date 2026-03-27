Η Χαντέ Ερτσέλ επέστρεψε Τουρκία για να καταθέσει για την υπόθεση ναρκωτικών - Της πήραν δείγμα αίματος και τριχών
Η ηθοποιός πήγε απευθείας στον εισαγγελέα μόλις έφτασε και παραπέμφθηκε για τοξικολογικές εξετάσεις – «Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» δήλωσε

Στην Κωνσταντινούπολη επέστρεψε η Χαντέ Ερτσέλ, σε βάρος της οποίας είχε δοθεί εντολή κράτησης για την εμπλοκή της σε υπόθεση ναρκωτικών, προκειμένου να καταθέσει στις Αρχές.

Η γνωστή ηθοποιός, που βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω σπουδών, έφτασε στην Τουρκία και μετέβη απευθείας στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης Τσαγλαγιάν, όπου έδωσε κατάθεση στον εισαγγελέα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ερτσέλ παραπέμφθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία (ATK) για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, με λήψη δειγμάτων αίματος και τριχών.



Σε ανάρτησή της στα social media, η ίδια είχε προαναγγείλει την επιστροφή της, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση. «Λόγω της εκπαίδευσής μου βρίσκομαι στο εξωτερικό εδώ και περίπου έναν μήνα. Χθες το βράδυ, όπως κι εσείς, έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης για το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και θα επιστρέψω στη χώρα μου για να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να καταθέσω. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τη χώρα του και εμπιστεύεται το κράτος και την τουρκική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης και αφορά συνολικά 16 υπόπτους, οι οποίοι φέρονται είτε να κατείχαν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση είτε να διευκόλυναν τη χρήση τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έφοδοι σε 16 σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 14 ατόμων, ενώ για δύο, μεταξύ των οποίων και η Ερτσέλ, είχε δοθεί εντολή κράτησης.

Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

