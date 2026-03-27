Μαρία Μενεγάκη: Χρησιμοποιώ το επώνυμό μου για να κλείσω τραπέζια, περιμένουν την Ελένη και απογοητεύονται
Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια συγγένεια με την παρουσιάστρια, συμπλήρωσε η Μαρία Μενεγάκη
Το επώνυμό της χρησιμοποιεί η Μαρία Μενεγάκη όταν θέλει να κλείσει τραπέζι σε κάποιο μαγαζί, με αποτέλεσμα να νομίζουν πως πρόκειται για την Ελένη Μενεγάκη και όταν βλέπουν πως δεν είναι εκείνη απογοητεύονται.
Η Μαρία Μενεγάκη, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, τη σκηνοθεσία, αλλά και τη διδασκαλία υποκριτικής, έδωσε συνέντευξη την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και δήλωσε πως δεν γνωρίζει εάν έχει κάποια συγγένεια με την παρουσιάστρια, ωστόσο θα ήθελε πολύ να τη γνωρίσει από κοντά.
Όπως είπε: «Φυσικά και χρησιμοποιώ το επώνυμό μου όταν παίρνω να κλείσω ένα τραπέζι. Μου το κλείνουν αμέσως. Περιμένουν βέβαια την Ελένη. Απογοητεύονται λίγο, αλλά τι να κάνω. Τους δείχνω ταυτότητα. Βγάζουν συμπεράσματα βιαστικά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρία Μενεγάκη εξήγησε πως έχει πάρει το επώνυμό της από τον πατέρα της και παρόλο που και η ίδια κατάγεται από την Κρήτη, δεν έχει συναντήσει ποτέ την παρουσιάστρια: «Είναι το επώνυμο του πατέρα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε κάποια συγγένεια με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν έχω ρωτήσει. Εμείς έχουμε καταγωγή από τα νότια του νομού Ηρακλείου, από τη Μεσσαρά, τη Βαγιωνιά. Νομίζω ότι η Ελένη κατάγεται από τα Χανιά. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Με ρωτάνε συνέχεια γι’ αυτό», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα