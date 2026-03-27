Άσκηση ετοιμότητας του Λιμενικού με σενάριο πλήγματος σε δεξαμενόπλοιο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Βασίλης Κικίλιας

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/03 στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια

Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/03 στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, με στόχο τη δοκιμή της ετοιμότητας, της ταχύτητας ανταπόκρισης και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας ανταπόκρισης στις αυξημένες προκλήσεις που επηρεάζουν τη ναυτιλία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη διακίνηση ενέργειας και το θαλάσσιο πεδίο γενικότερα.

Το σενάριο περιλαμβάνει πλήγμα κατά δεξαμενοπλοίου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που προκαλεί διαρροή πετρελαιοειδών και ενεργοποιεί άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν μέσα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά μέσα και εξοπλισμός αντιρρύπανσης, ενώ θα δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες συντονισμού με Περιφέρειες, Δήμους, Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές ασκήσεις σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους, Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι:

«Στο πλαίσιο της πρόληψης, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και απρόβλεπτων εξελίξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να εκπονούμε σενάρια και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε να μπορούμε να επέμβουμε αποτελεσματικά για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ακτών και των θαλασσών μας. Για τον λόγο αυτό, την επόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί ευρείας κλίμακας άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, με σενάριο πλήγματος σε δεξαμενόπλοιο από μη επανδρωμένο μέσο, που προκαλεί διαρροή πετρελαιοειδών. Στόχος είναι να δοκιμαστεί η ετοιμότητα, η ταχύτητα αντίδρασης και η ενεργοποίηση των διαθέσιμων μέσων, τόσο του Λιμενικού Σώματος όσο και ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών και εξοπλισμού αντιρρύπανσης, καθώς και οι διαδικασίες συντονισμού με τους συναρμόδιους φορείς. Παράλληλα, θα ενημερωθούν οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία, προκειμένου να υλοποιήσουν αντίστοιχες ασκήσεις σε τοπικό επίπεδο, σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας».

