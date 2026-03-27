Τηλεθέαση Πέμπτης 26.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 26.3.2026

1 ΣΧΟΛΙΟ

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,4 8,4
Ant1 8,8 9,8
Alpha 14,5 16,3
Star 12,3 10,7
Mega 11,2 13,1
OPEN 3,3 5
ΕΡΤ1 3,5 4,5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,6 17,1
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 4,1 8,6
ALPHA Happy Day 26,2 14,2
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 15,1 18,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 8,7 15,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,3 2,9

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10,4 19,1
Ant1  Το πρωινό 9,5 12,9
Alpha Super Κατερίνα 16,5 13,2
Star Breakfast@Star 8,1 6,4
Mega Buongiorno 11,8 12,2
OPEN  10 παντού 6 9,1
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,2 3,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 4,2 4,2
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,8 16,1
Alpha Το σόι σου 21,2 15,1
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 5,8 6,8
OPEN  Real View 3,2 2,5
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,4 6,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,8 7,1
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 9,8 11,6
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 12,5 15,6
Alpha DEAL 16,6 20,9
STAR Cash or trash 9,2 13,2
STAR Ο τροχός της τύχης 14,8 18,2
Mega Live News 16,3 17,6
Mega The Chase 13,6 14,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,6 6,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,4 7,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,4 10,4
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,9 7,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,7 14,9
STAR Star News 13,3 12,6
Mega MEGA Γεγονότα 12,2 12
OPEN Open News 4,6 7,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,6 4,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 10,6 16,1
MEGA Η γή της ελιάς 9,7 16,9
ALPHA Το σόι σου 22,5 25,6
ALPHA Άγιος Έρωτας 13,3 19,5
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,3 12,1
STAR Master Chef 20,1 15,1
STAR First Dates 15,3 13,4
OPEN  Ξένη ταινία 1,9 2,2
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 3,7 3,9
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 4 7,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,9 5,8
ΣΚΑΪ Ντοκιμαντέρ 5,7 5,5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network