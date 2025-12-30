Η Φίνος Φιλμ κάνει ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει με ένα βίντεο
Η Φίνος Φιλμ κάνει ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει με ένα βίντεο

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η εταιρεία παραγωγής έστειλε παράλληλα ευχές για το 2026

Η Φίνος Φιλμ κάνει ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει με ένα βίντεο
Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετά η Φίνος Φιλμ το 2025.

Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram κάθε μήνας συνοδεύεται από σκηνές διάσημων ταινιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Το Δόλωμα», «Ορατότης Μηδέν» και «Η Παριζιάνα».

Στη συνοδευτική λεζάντα ακολουθεί ένα κείμενο μέσα από το οποίο η Φίνος Φιλμ κάνει μια ανασκόπηση για τη χρονιά που φεύγει και στέλνει στον κόσμο ευχές για το 2026.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

