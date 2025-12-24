ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Φίνος Φιλμ: Το βίντεο με ευχές για «καλά Χριστούγεννα»
Φίνος Φιλμ: Το βίντεο με ευχές για «καλά Χριστούγεννα»

Χρόνια πολλά σε όλους, αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης της εταιρείας παραγωγής

Ιωάννα Μαρίνου
Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» με ένα βίντεο που περιλάμβανε γιορτινές σκηνές από ελληνικές ταινίες.

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχούσε η ατάκα «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» από την ελληνική κωμωδία «Ο Ατσίδας», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

Στη λεζάντα της ανάρτησης της εταιρείας παραγωγής αναγράφεται: «Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την πιο ωραία ατμόσφαιρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους».

