Κώστας Δόξας για τη δικαστική διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση: Προσπαθούμε χρόνια να τελειώσει αυτό, αλλά κάποιους τους χαροποιεί
Η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα, έχω προτείνει να σταματήσει, αλλά υπάρχουν λόγοι που δεν θέλουν, πρόσθεσε
Στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση αναφέρθηκε ο Κώστας Δόξας, αλλά και στη σχέση του με την κόρη του, Σοφία, που αποτελεί, όπως τόνισε, το πιο σταθερό και πολύτιμο κομμάτι της ζωής του. Ο τραγουδιστής, που μοιράζει πλέον τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παιδί του, δεν έκρυψε την απογοήτευση και τη φθορά που του έχει προκαλέσει η πολύχρονη αντιδικία, ενώ τοποθετήθηκε και για το πρόσφατο περιστατικό, όταν φωτογράφισε την κόρη του πάνω σε μηχανάκι χωρίς κράνος.
Ο τραγουδιστής μιλώντας με εμφανή φόρτιση στην εκπομπή Buongiorno, αναφέρθηκε πρώτα στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. «Αν θεωρείται "τακτική" οι αγωγές και οι μηνύσεις που αφορούν την προστασία ενός παιδιού, τότε ναι, είναι τακτική. Η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να επιδείξουμε. Τα υπόλοιπα είναι ένα κακό παιχνίδι», είπε.
Ο Κώστας Δόξας μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση του με την κόρη του, τονίζοντας ότι είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζει να στέκεται όρθιος. «Περνάμε υπέροχα. Αν τυχαίνει το Σοφάκι να μην είναι καλά, το πηγαίνω εγώ στα νοσοκομεία. Γίνεται καλά και επιστρέφει στο σπίτι της. Κάνουμε τις δραστηριότητές μας, όπως όλα τα παιδάκια. Είναι χαρούμενη. Περνάμε υπέροχες στιγμές, πολύ ουσιαστικές, μακριά από οτιδήποτε βλαβερό όπως κινητά, τηλεοράσεις και οτιδήποτε τέτοιο που δεν έχει και ιδιαίτερη αξία στη ζωή και κυρίως στη ζωή των παιδιών», σημείωσε.
Στη συνέχεια, μίλησε και για την επαγγελματική απομόνωση που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια: «Υπήρξε μια εποχ που τη βιώνω ακόμα, που με διώξανε από παντού. Έπρεπε να δω πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν ήμουν τραγουδιστής. Το είδα αυτό. Δεν μπορώ όμως να δω πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν είμαι μπαμπάς. Αυτό με κράτησε».
Αναφερόμενος στους λόγους που η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, είπε: «Προσπαθούμε τόσα χρόνια να τους πούμε να το τελειώσουμε αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιους τους χαροποιεί αυτό. Η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα. Έχω προτείνει να σταματήσει, αλλά υπάρχουν λόγοι που δεν θέλουν. Τώρα… υπομονή».
Ο τραγουδιστής στάθηκε και στο περιστατικό που πρόσφατα απασχόλησε την επικαιρότητα, όταν φωτογράφησε την κόρη του σε μηχανάκι χωρίς κράνος. «Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία έξω από το σχολείο της. Εγώ ήμουν δίπλα στον φούρνο. Το Σοφάκι με χαιρετούσε. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Το έχω πει στην πρώην γυναίκα μου. Μου το έχουν πει και γείτονες ότι το παιδί είναι συχνά πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Αν πάθει κάτι, δεν θα είμαι συνυπεύθυνος; Αν πάθει κάτι το παιδί μας, τότε τι θα κάνουμε;».
