Πατρίκιος Κωστής για το επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε: Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής
Πατρίκιος Κωστής Γεράσιμος Μιχελής Παρά Πέντε

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στη σειρά στον ρόλο του «κακού» και του «ψηλού»

Ιωάννα Μαρίνου
Μισός ανέφερε ότι αισθάνεται ο Πατρίκιος Κωστής σχετικά με την παρουσία του στο reunion του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» λόγω του θανάτου του Γεράσιμου Μιχελή.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών στις 15 Ιουλίου χάνοντας τη μάχη που έδινε με την ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Πατρίκιος Κωστής είχε πολλές σκηνές στη σειρά με τον Γεράσιμο Μιχελή, στους ρόλους του «κακού» και του «ψηλού».

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα του «Buongiorno» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου για την αποψινή προβολή του επετειακού επεισοδίου στις 21:00 στο MEGA, δήλωσε για την απώλεια του συναδέλφου του: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».

