Πατρίκιος Κωστής για το επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε: Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής
Πατρίκιος Κωστής για το επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε: Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στη σειρά στον ρόλο του «κακού» και του «ψηλού»
Μισός ανέφερε ότι αισθάνεται ο Πατρίκιος Κωστής σχετικά με την παρουσία του στο reunion του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» λόγω του θανάτου του Γεράσιμου Μιχελή.
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών στις 15 Ιουλίου χάνοντας τη μάχη που έδινε με την ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Πατρίκιος Κωστής είχε πολλές σκηνές στη σειρά με τον Γεράσιμο Μιχελή, στους ρόλους του «κακού» και του «ψηλού».
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα του «Buongiorno» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου για την αποψινή προβολή του επετειακού επεισοδίου στις 21:00 στο MEGA, δήλωσε για την απώλεια του συναδέλφου του: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών στις 15 Ιουλίου χάνοντας τη μάχη που έδινε με την ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Πατρίκιος Κωστής είχε πολλές σκηνές στη σειρά με τον Γεράσιμο Μιχελή, στους ρόλους του «κακού» και του «ψηλού».
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα του «Buongiorno» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου για την αποψινή προβολή του επετειακού επεισοδίου στις 21:00 στο MEGA, δήλωσε για την απώλεια του συναδέλφου του: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα