«Κατηγορείς τον Μαζωνάκη και θες να είσαι τραγουδιστής; Δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία» λέει ο ιδιοκτήτης του κέντρου που εργάζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας αποκάλεσε τον Στέφανο Παπαδόπουλο «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» και

υποστήριξε

ότι ο νεαρός τραγουδιστής υποκινείται και πως δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη:

.

Όσο για το εάν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους, είπε:

Η απάντηση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη



Η μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη κατατέθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά σε καταγγελίες για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν σε επαγγελματικό περιβάλλον.



Από την πλευρά του,



«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανεΔεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη