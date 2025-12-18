Νεαρός μηνύει τον Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις - Είναι εκβιασμός, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες, απαντά ο τραγουδιστής



Στέφανος Παπαδόπουλος: Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο δικαίωση θέλω

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει:η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.Στην πρώτη του δήλωση μπροστά στις κάμερες προχώρησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος μετά τη μήνυση που υπέβαλε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.Όπως είπε «δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα μόνο δικαίωση». Αρνήθηκε, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μήνυση του αρκούμενος μόνο στο «θα τα πούμε όλα στο μέλλον».Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση που βιώνει «είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο, θέλω να βγει η αλήθεια».Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι η μήνυση αφορά πράξεις που έγιναν «την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, από τα τέλη Μαρτίου».Σε άλλη ερώτηση, δε, για το ότι στα social media του υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες και βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε «αυτή είναι η δουλειά μου».Απαντώντας, τέλος, σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στις καταγγελλόμενες πράξεις και τη μήνυση που υπέβαλε, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απάντησεΥπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τον περασμένο Μάρτιο, μετά το τέλος της πρόβας τζενεραλε στο μαγαζί που εργαζόταν μαζί με τον Μαζωνάκη δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.