Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες για τα Χριστούγεννα και η οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους
«Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026», γράφουν στη δημοσίευσή τους
Τις ευχές τους για τις ημέρες των Χριστουγέννων έστειλαν η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες, δημοσιεύοντας μία οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τα παιδιά τους στα social media.
Στην ανάρτησή τους έγραψαν: «Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026».
Δείτε τη δημοσίευση
Η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 1995 στο Λονδίνο και έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία (29 ετών), τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο (27 ετών), τον Αχιλλέα-Ανδρέα (25 ετών), τον Οδυσσέα-Κίμωνα (21 ετών) και τον Αριστείδη-Σταύρο (17 ετών).
