Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες για τα Χριστούγεννα και η οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους
GALA
Παύλος Ντε Γκρες Μαρί Σαντάλ

Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες για τα Χριστούγεννα και η οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους

«Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026», γράφουν στη δημοσίευσή τους

Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες για τα Χριστούγεννα και η οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους
42 ΣΧΟΛΙΑ
Τις ευχές τους για τις ημέρες των Χριστουγέννων έστειλαν η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες, δημοσιεύοντας μία οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τα παιδιά τους στα social media.

Στην ανάρτησή τους έγραψαν: «Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026».

Δείτε τη δημοσίευση
ea70f48a-f97a-4ebc-8c7b-e0a335a5d8aa_2


Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες για τα Χριστούγεννα και η οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους
Η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 1995 στο Λονδίνο και έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία (29 ετών), τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο (27 ετών), τον Αχιλλέα-Ανδρέα (25 ετών), τον Οδυσσέα-Κίμωνα (21 ετών) και τον Αριστείδη-Σταύρο (17 ετών).
42 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης