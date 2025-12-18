Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: Χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: Χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
Δεν υπάρχει μυστικό, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός για τη σχέση που διατηρούν σήμερα
Για τη σχέση που έχει πλέον με τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, μίλησε η Μαρία Γεωργιάδου, εξηγώντας πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να τους ενώνει, πέρα από το γεγονός πως έχουν ένα παιδί μαζί και πως χώρισαν κάτω από από τις καλύτερες συνθήκες.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast at Star την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και πέρα από την σχέση της με τον πατέρα του γιου της, αναφέρθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης αλλά και στον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο της υποκριτικής.
Όταν η Μαρία Γεωργιάδου ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό για να κρατά τόσο καλές σχέσεις με τον Στράτο Τζώρτζογλου παρά τον χωρισμό της, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικό. Υπάρχει το ότι έχουμε ένα παιδί που το αγαπάμε και οι δύο πολύ και ότι χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στην περίοδο που διανύει: «Είναι καλές οι μέρες, με αρκετή δουλειά, δουλειά που με ακολουθεί αυτό τον χρόνο, εδώ και καιρό, με τη σειρά “Από ήλιο σε ήλιο” για την ΕΡΤ», είπε.
Όσον αφορά νούμερα τηλεθέασης και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τη δουλειά της, ανέφερε: «Επειδή έχω γράψει πολλές σειρές μέχρι τώρα, δεν είναι το ζητούμενό μου τα νούμερα. Ποτέ δεν έτρεχα να τα δω με ιδιαίτερο ζήλο. Φυσικά είναι κάτι που σου επιβάλλεται, ειδικά στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί τα κοιτούν αυτοί. Και εφόσον τα κοιτούν αυτοί, τα κοιτάς κι εσύ».
Τέλος, ρωτήθηκε και για το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού στον καλλιτεχνικό χώρο για το οποίο απάντησε: «Στην τηλεόραση είναι χρήσιμες όλες οι ηλικίες και στο θέατρο επίσης. Είναι αλήθεια ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι συνήθως δεν γράφονται για ανθρώπους πέραν μιας ηλικίας, αλλά δεν υπάρχουν μόνο οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί που φωτίζουν τους πρωταγωνιστές και συνήθως πρέπει να παίζονται από ανθρώπους που έχουν κάνει μια καριέρα».
Η Μαρία Γεωργιάδου υπήρξε παντρεμένη με τον Στράτο Τζώρτζογλου από το 1989 μέχρι το 2004. Ο γιος τους, Αλκιβιάδης, γεννήθηκε το 1997.
