Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον πατέρα μου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα
Η αναφορά του παρουσιαστή στον Δημήτρη Κωνσταντάρα που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο
Στα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσει μετά τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, αναφέρθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Δήλωσε πως θα είναι πολύ δύσκολα για εκείνον, καθώς ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την απώλειά του.
Ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ανέφερε επίσης ποια είναι τα σχέδιά του για τις γιορτές, ενώ αποκάλυψε και ποιο είναι το αγαπημένο δώρο που είχε λάβει στο παρελθόν την Πρωτοχρονιά.
Για τις γιορτές που θα περάσει για πρώτη φορά χωρίς τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, είπε: «Θα ’ναι πάρα πολύ ωραία, θα ’ναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί θα ’ναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου, που δεν το ’χω ακόμα ψιλοκαταλάβει».
Όσον αφορά στην αλλαγή του χρόνου και το μέρος όπου θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, ανέφερε: «Οικογενειακά, αλλά θα ’ναι και η πρώτη φορά που θα αλλάξω χρόνο μακριά, με καλούς φίλους. Είναι κι αυτό μια πρόκληση».
Τέλος, για το πιο αγαπημένο πρωτοχρονιάτικο δώρο που έχει λάβει, αποκάλυψε: «Ήταν ένα πιάνο. Υπάρχει ακόμα και ήταν ό,τι πιο πολύτιμο, κάτι που ήθελα πάρα πολύ».
