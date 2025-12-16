Η Μαντόνα φωτογραφήθηκε μετά από 17 χρόνια με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Γκάι Ρίτσι , στα εγκαίνια της έκθεσης του γιου τους, Ρόκο στο Λονδίνο.



Ο Ρόκο έχει χτίσει την πορεία του ως εικαστικός σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα που συνοδεύει το επώνυμο των γονιών του. Στα πρώτα του βήματα είχε εκθέσει έργα με το ψευδώνυμο Rhed, σε μια προσπάθεια να σταθεί ανεξάρτητα στον χώρο, πριν επιλέξει αργότερα να παρουσιάσει δουλειά με το πραγματικό του όνομα σε επιλεγμένες εκθέσεις.

Η Μαντόνα και ο Ρίτσι παντρεύτηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2000 και χώρισαν το 2008. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται αρκετά χρόνια μετά από τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του Ρόκο, όταν ήταν έφηβος. Η υπόθεση έκλεισε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2016, με συμφωνία που επέτρεψε στον Ρόκο να παραμείνει στο Λονδίνο. Όπως έχει αναφέρει η Μαντόνα, η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια,

ενώ φέτος

αποκάλυψε ότι η κατάσταση την είχε οδηγήσει ακόμη και σε αυτοκτονικό ιδεασμό, όταν ο τότε 15χρονος γιος της εγκατέλειψε την περιοδεία «Rebel Heart Tour» για να μείνει στην αγγλική πρωτεύουσα με τον πατέρα του.