Η Μαντόνα φωτογραφήθηκε μετά από 17 χρόνια με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι
Το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης του γιου του Ρόκο, στο Λονδίνο
Μια κοινή συνάντηση έπειτα από 17 χρόνια είχε η Μαντόνα με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, στα εγκαίνια της έκθεσης του γιου τους, Ρόκο στο Λονδίνο.
Οι δύο πρώην σύζυγοι φωτογραφήθηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά το 2008, στηρίζοντας τον Ρόκο Ρίτσι στην έκθεσή του «Talk Is Cheap». Οι δυο τους βρέθηκαν στο άνοιγμα της έκθεσης, που φιλοξενήθηκε σε στούντιο, στο Σόχο, και μέσα στον χώρο εθεάθησαν να ποζάρουν με τον Ρόκο μπροστά από έργα του.
Ο γιος του πρώην ζευγαριού ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram και συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο αναγνώρισε ότι η δημόσια εικόνα του φέρνει προκαταλήψεις, ενώ τόνισε πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η παρουσία και των δύο γονιών του στην έκθεση. Όπως έγραψε: «Είναι προφανές γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν κριτική απέναντί μου, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι περήφανος για το ποιος είμαι, αλλά είμαι ακόμη πιο περήφανος που είχα και τους δύο γονείς μου στον ίδιο χώρο να με στηρίζουν. Η δουλειά πρέπει να μιλάει από μόνη της, γι’ αυτό η έκθεση ονομάστηκε “Talk Is Cheap”».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ρόκο έχει χτίσει την πορεία του ως εικαστικός σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα που συνοδεύει το επώνυμο των γονιών του. Στα πρώτα του βήματα είχε εκθέσει έργα με το ψευδώνυμο Rhed, σε μια προσπάθεια να σταθεί ανεξάρτητα στον χώρο, πριν επιλέξει αργότερα να παρουσιάσει δουλειά με το πραγματικό του όνομα σε επιλεγμένες εκθέσεις.
Η Μαντόνα και ο Ρίτσι παντρεύτηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2000 και χώρισαν το 2008. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται αρκετά χρόνια μετά από τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του Ρόκο, όταν ήταν έφηβος. Η υπόθεση έκλεισε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2016, με συμφωνία που επέτρεψε στον Ρόκο να παραμείνει στο Λονδίνο. Όπως έχει αναφέρει η Μαντόνα, η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια, ενώ φέτος αποκάλυψε ότι η κατάσταση την είχε οδηγήσει ακόμη και σε αυτοκτονικό ιδεασμό, όταν ο τότε 15χρονος γιος της εγκατέλειψε την περιοδεία «Rebel Heart Tour» για να μείνει στην αγγλική πρωτεύουσα με τον πατέρα του.
