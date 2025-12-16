Άγριος καβγάς Μουτίδου-Μπέου σε ζωντανή μετάδοση: «Δεν γουστάρω ρατσιστές» - «Η πρώτη ξεφτίλα είσαι εσύ»
GALA
Σοφία Μουτίδου Αχιλλέας Μπέος Βόλος

Άγριος καβγάς Μουτίδου-Μπέου σε ζωντανή μετάδοση: «Δεν γουστάρω ρατσιστές» - «Η πρώτη ξεφτίλα είσαι εσύ»

Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία σε βάρος του δημάρχου Βόλου για το άλογο στη φάτνη που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Μαγνησίας

Άγριος καβγάς Μουτίδου-Μπέου σε ζωντανή μετάδοση: «Δεν γουστάρω ρατσιστές» - «Η πρώτη ξεφτίλα είσαι εσύ»
128 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριος καβγάς με βαρείς χαρακτηρισμούς ξέσπασε σε ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία του δημάρχου Βόλου στην εκπομπή The Real View του ΟΡΕΝ για να μιλήσει για τις καταγγελίες σχετικά με το άλογο στη φάτνη, που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Μαγνησίας.

Η συζήτηση για το θέμα ήταν από την αρχή ηλεκτρισμένη με τον Αχιλλέα Μπέο αρχικά να λέει ότι «οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει δύο φορές με μηνυτήριες αναφορές κατά του δήμου Βόλου και εμού και ο εισαγγελέας τις έβαλε στο αρχείο γιατί ο νόμος δεν αγγίζει τα άλογα όπως δεν αγγίζει τα λιοντάρια και τον κροκόδειλο γιατί δεν είναι ζώα συντροφιάς» ενώ σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε «τα λιοντάρια δεν έχουν ψυχή; Σιγά μη βάλουμε και πάμπερς στα ζώα».

Τότε η Σοφία Μουτίδου ζήτησε τον λόγο και είπε προς τον Αχιλλέα Μπέο «μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που κάνετε σε ανθρώπους».

Η ατάκα αυτή πυροδότησε έναν εκρηκτικό διάλογο που προκάλεσε τελικά την άρον-άρον διακοπή της συζήτησης για διαφημίσεις.

  • Μπέος: Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς. Αν δείτε στο διαδίκτυο τι γράφεται για εσάς. Θεωρείτε ότι είστε και ηθοποιός, αν ερχόσασταν στον Βόλο δεν θα ερχόταν κανείς να σας δει
  • Μουτίδου: Δεν έρχομαι εκεί και στις Σέρρες γιατί έχω τσίπα
  • Μπέος: Σιγά που θα ερχόταν κανείς
  • Μουτίδου: Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω
  • Μπέος: Μεγάλη απώλεια, απορώ που σου δίνουν βήμα στο ΟΡΕΝ
  • Μουτίδου: Πήγαινε να βρίσεις χοντρούς και άλλους


128 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης