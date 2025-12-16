Άγριος καβγάς Μουτίδου-Μπέου σε ζωντανή μετάδοση: «Δεν γουστάρω ρατσιστές» - «Η πρώτη ξεφτίλα είσαι εσύ»
Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία σε βάρος του δημάρχου Βόλου για το άλογο στη φάτνη που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Μαγνησίας
Άγριος καβγάς με βαρείς χαρακτηρισμούς ξέσπασε σε ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο.
Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία του δημάρχου Βόλου στην εκπομπή The Real View του ΟΡΕΝ για να μιλήσει για τις καταγγελίες σχετικά με το άλογο στη φάτνη, που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Μαγνησίας.
Η συζήτηση για το θέμα ήταν από την αρχή ηλεκτρισμένη με τον Αχιλλέα Μπέο αρχικά να λέει ότι «οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει δύο φορές με μηνυτήριες αναφορές κατά του δήμου Βόλου και εμού και ο εισαγγελέας τις έβαλε στο αρχείο γιατί ο νόμος δεν αγγίζει τα άλογα όπως δεν αγγίζει τα λιοντάρια και τον κροκόδειλο γιατί δεν είναι ζώα συντροφιάς» ενώ σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε «τα λιοντάρια δεν έχουν ψυχή; Σιγά μη βάλουμε και πάμπερς στα ζώα».
Τότε η Σοφία Μουτίδου ζήτησε τον λόγο και είπε προς τον Αχιλλέα Μπέο «μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που κάνετε σε ανθρώπους».
Η ατάκα αυτή πυροδότησε έναν εκρηκτικό διάλογο που προκάλεσε τελικά την άρον-άρον διακοπή της συζήτησης για διαφημίσεις.
- Μπέος: Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς. Αν δείτε στο διαδίκτυο τι γράφεται για εσάς. Θεωρείτε ότι είστε και ηθοποιός, αν ερχόσασταν στον Βόλο δεν θα ερχόταν κανείς να σας δει
- Μουτίδου: Δεν έρχομαι εκεί και στις Σέρρες γιατί έχω τσίπα
- Μπέος: Σιγά που θα ερχόταν κανείς
- Μουτίδου: Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω
- Μπέος: Μεγάλη απώλεια, απορώ που σου δίνουν βήμα στο ΟΡΕΝ
- Μουτίδου: Πήγαινε να βρίσεις χοντρούς και άλλους
