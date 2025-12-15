Τροχαίο ατύχημα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά
Τροχαίο ατύχημα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά

«Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο…» γράφει στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram

Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες για τον μουσικό Άρη Μουγκοπέτρο καθώς την Κυριακή ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Όπως έγραψε, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram «ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά» κάνοντας λόγο για «σοβαρό τροχαίο ατύχημα».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τον Απρίλιο τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα που του έδωσε θαμώνας σε γλέντι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δάχτυλα στο ένα του χέρι και να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή του.

«Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο… Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας…» συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος την οποία κλείνει με ένα υστερόγραφο:

«Υ.Γ.: Αν την βγάλω ”καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες που μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά…»

